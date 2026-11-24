Pourquoi la Silicon Valley a plaidé pour Jensen Huang, clé de voûte du financement de l'IA

Des écrans affichent l'annonce du retour de Jensen Huang, visible à l'extérieur du NASDAQ MarketSite, à New York, le 23 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

De Steve Jobs à Elon Musk, la Silicon Valley a souvent défendu mordicus ses fondateurs, mais en se battant pour le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, elle défendait aussi un bailleur essentiel des start-up et des centres de données qui achètent ses puces.

Selon l'un des credo de la Silicon Valley, les entreprises prospèrent quand leurs fondateurs gardent la main au lieu de déléguer à des gestionnaires.

Pour une large part de l'industrie, la crise qui a poussé vers la sortie l'emblématique cofondateur de Nvidia, remettait en cause ce principe vénéré, surnommé le "founder mode".

Quelques heures à peine après sa démission, une campagne en sa faveur se mettait en place, très relayée sur le réseau X.

Plusieurs investisseurs et dirigeants de poids dans le boom de l'intelligence artificielle (IA), dont plusieurs proches du président Donald Trump, se sont mobilisés.

Leurs voeux ont été exaucés lundi, onze jours après cette démission contrainte et moins d'une semaine après un net refus du conseil d'administration de reconsidérer cette décision.

"L'erreur est corrigée", s'est félicité lundi Elon Musk, le plus célèbre de ses soutiens, très actif.

Moins connu du grand public, l'investisseur Gavin Baker, du fonds Atreides Management, avait écrit une lettre au conseil avec Brad Gerstner, du fonds Altimeter Capital, au lendemain de l'éviction.

Les deux gestionnaires réclamaient une recherche de successeur "lente, mesurée et réfléchie", qui laisse ouverte "la possibilité d'un retour" de Jensen Huang.

Une lettre ouverte revendiquant la signature d'Elon Musk, du patron d'Epic Games Tim Sweeney ou de celui de l'incubateur de start-up Y Combinator Garry Tan, a réclamé sa réintégration dans l'attente des résultats de l'enquête.

Ses organisateurs affichent plus de 200.000 signatures, dont près d'un quart des employés. Des dizaines d'entre eux ont acclamé lundi le retour de Jensen Huang, vêtu de son éternelle veste en cuir, au siège de l'entreprise à Santa Clara (Californie).

L'épisode rappelle l'éviction éclair de Sam Altman, patron d'OpenAI (ChatGPT), en novembre 2023, là encore juste avant Thanksgiving, début de la période des fêtes aux États-Unis.

Ses administrateurs l'avait réintégré cinq jours plus tard, quand la quasi-totalité des salariés avait menacé de partir et que Microsoft avait proposé de l'embaucher.

Autre précédent, l'éviction de Steve Jobs d'Apple en 1985, avant d'être rappelé plus de dix ans après. La décision est passée à la postérité comme l'une des grandes erreurs de l'histoire de la tech.

– Entrelacement d'accords –

Mais à la différence de ces précédents fameux, Jensen Huang représentait ici bien plus que le patron charismatique d'un champion de la tech.

Il est perçu comme la cheville ouvrière du boom de l'IA, sur lequel repose une très large part de la croissance économique américaine.

Ses défenseurs cherchaient aussi à sauver une montagne d'investissements dans l'IA qui commence à fortement inquiéter Wall Street, faute de rentabilité suffisante à court terme.

Sous sa direction, Nvidia a acquis le surnom de "banque centrale de l'IA" : le groupe prend des participations dans les start-up et les fournisseurs d'informatique à distance (cloud), ses propres clients qui achètent ses puces, allant jusqu'à garantir des constructions de centres de données à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Jensen Huang est vu comme la clé de voûte de cette architecture. Sans lui, Nvidia pourrait perdre des accords cruciaux avec ses fournisseurs, avertissait Elon Musk sur X le 14 novembre, nombre de "deals" reposant sur "une poignée de main avec Jensen, pas un contrat écrit", selon le patron de SpaceX.

Jensen Huang pourrait toutefois avoir encore besoin du soutien de ses pairs, sa réintégration n'éteignant pas le scandale de ses relations extra-conjugales, avec une femme d'affaires soupçonnée d'espionnage pour Pékin, sur fonds de controverse sur l'accès des concurrents chinois aux puces de Nvidia : l'enquête indépendante lancée par le conseil d'administration se poursuit et il doit être entendu à huis clos au Congrès le 1er décembre.