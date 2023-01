Pourquoi la Serie A est le championnat à suivre en 2023 ?

La parenthèse Coupe du monde refermée, les clubs italiens reprennent le chemin du rectangle vert. Ce mercredi, ce sont dix matchs de Serie A qui sont au programme. Voici dix arguments qui vont bel et bien vous convaincre de suivre attentivement cette Serie A.

Parce que c'est le Napoli face au Nord...

... mais avec Kvaradona

Ce n'est plus un scoop depuis plusieurs mois en Italie : le Napoli est le (très solide) leader du championnat avec huit longueurs d'avance sur son dauphin, l'AC Milan. Un matelas très confortable pour une équipe invaincue après quinze journées. Après une première saison d'adaptation au pied du Vésuve, Luciano Spalletti semble avoir trouvé la recette. Suffisant pour parvenir à remporter ce Scudetto qui échappe auxdepuis 1990 ? Il reste 23 journées à tenir face aux géants du Nord pour la bande de Zambo Anguissa. Notamment car ces dernières saisons, craquer dans la dernière ligne droite est devenu une spécialité napolitaine.L'attraction de cette première partie de saison dans la Botte. Avec six buts et sept galettes délivrées en douze matchs de Serie A, Khvicha Kvaratskhelia est tout simplement le patron de ce Napoli . Un joueur frisson qui manquait terriblement aux Napolitains depuis plusieurs saisons. Et forcément, son surnom a vite été trouvé au pied du Vésuve : "Kvaradona".

Khvicha Kvaratskhelia, du dans les jambes avec le @NapoliCFrance lors de cette phase de groupes #UCL #TonAvis LA révélation de cette édition 2022/23 #Napoli | #Kvara pic.twitter.com/zSWhwRtjip

— L'UEFA (@UEFAcom_fr) December 25, 2022 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com