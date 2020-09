Pourquoi la remontada est le chef d'oeuvre de Luis Suarez au Barça

Ne vous y trompez pas. Le chef d'œuvre de Suarez est la remontada de 2016, pas autre chose. Buteur sauvage dans un club raffiné, joueur de rue dans un collectif rationalisé, Luis Suarez est pourtant un paradoxe dans l'histoire du Barça. Voici l'histoire d'un aventurier au pays des bons élèves.

La raison du plus fort

Une vie à la limite (du hors-jeu)

Prenons un cas pratique. Au hasard, le match retour Barça-PSG de 2016, la fameuse. Deux minutes et dix-sept secondes viennent d'être jouées, trop peu de temps pour assister à un miracle mais suffisamment pour voir pointer les premières inquiétudes. Sur son premier ballon, une minute plus tôt, Suarez s'était déjà fait une place dans la défense tourmentée de Marquinhos à grand coup de bassin vers l'arrière. Déjà un mètre de gagné. Rappelez-vous, la première occasion du Barça ce soir-là, ce n'est pas grand chose. Planqué à l'orée de la surface, Luisito attend le bon moment pour se jeter sur sa proie. Le leurre, ce sera ce ballon en cloche lancé par Rafinha au point de pénalty. Trapp hésite, Veratti culbute, Marquinhos attend que quelqu'un d'autre s'y jette et Kurzawa, occupé sans doute à autre chose, revient à petites foulées. Suarez, placé exactement au milieu du troupeau (entre le ballon et le gardien), n'a qu'à effleurer le ballon du museau. 1-0, un stade extatique, les crocs uruguayens luisent dans le cauchemar qui naît.Intenable dans la surface pendant toute la nuit, Suarez simule, Suarez râle, Suarez se crochète lui-même, Suarez prend un carton. Oui, mais Suarez crève l'écran et finit par obtenir ce qu'il attend depuis le début : une faute de Marquinhos à la 91minute en pleine surface. C'est sans doute cela le charisme des grands chasseurs, une certaine manière de faire planer la menace à dix mètres du gibier. Lade Barcelone est le chef-d'œuvre de Luis Suarez parce que ce soir-là, il a joué un match comme on écrit une fable sur l'injustice naturelle. "", semblait-il nous murmurer, "". À lui tout seul, il a su déstabiliser une défense d'agneaux crédules. Mais alors une énigme pointe : comme un tel prédateur a-t-il pu être roi dans le club le plus civilisé du monde ?Buteur sauvage dans un club raffiné, joueur de rue dans un collectif rationalisé, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com