Pourquoi la Ligue 1 vassalise-t-elle la Pro League belge ?

En Ligue 1, le championnat belge est de plus en plus à la mode. À l'image de la plus-value réalisée par le LOSC avec Victor Osimhen, les clubs français y font quelques emplettes fructueuses. Mais surtout, ils peuvent y acheter des clubs sans se ruiner.

L'Excel Mouscron racheté par le LOSC ?

Pas une première pour le LOSC

Malgré une petite rivalité née de la demi-finale du Mondial 2018, la France et la Belgique semblent de plus en plus connectées sur la planète football. Mieux : le football français ne semble pas insensible aux charmes de son homologue belge. Dernier mariage en date : celui du Royal Excel Mouscron avec le LOSC. Officialisé le 18 juillet par Gérard Lopez en marge d'une rencontre amicale entre les deux clubs, ce rachat des Belges par le président lillois était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. En conférence de presse, il n'a pas caché qu'il s'agissait avant tout d'un mariage de raison :Après le rachat du Cercle de Bruges par Monaco en 2016, celui du RFC Seraing par Metz en 2013 et les rumeurs sur un potentiel rachat par le PSG d'un club belge, la Ligue 1 n'en est pas à son coup d'essai. Mais cette fois, Gérard Lopez a promis : il ne s'agira pas d'un club satellite. Même si ça y ressemble drôlement.Dans l'éternelle spirale footballistique de la performance et des bons coups financiers, les avantages à tirer d'un club satellite sont très nombreux. Et peu coûteux. Comptez cinq millions d'euros seulement pour le rachat de Mouscron, à en croire les chiffres fournis par l'AFP. À titre de comparaison, le récent rachat du TFC aurait atteint les 20 millions d'euros, malgré la relégation du Tef en Ligue 2. Directeur général du LOSC de 2009 à 2015, Frédéric Paquet était en poste quand Lille a acheté Mouscron pour la première fois en 2012. Et d'après lui, le prix d'achat ne justifie pas à lui seul l'attrait pour les clubs belges.