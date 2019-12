So Foot • 07/12/2019 à 06:00

Pourquoi la Lazio va taper la Juve

Plombée par des individualités trop souvent décevantes la saison dernière, la Lazio de Simone Inzaghi a retrouvé l'enthousiasme et l'élan collectif qui l'avaient hissée au cinquième rang de Serie A en 2017 et 2018. Mieux : elle n'a jamais semblé aussi forte au moment de croiser le fer avec la Juventus, et a même tout ce qu'il faut en magasin pour jouer un sale tour à la Vieille Dame ce samedi lors du quinzième acte de la Serie A. Voilà pourquoi.

Un patron nommé Luis Alberto

" Avant de se déplacer à Rome pour défier la Lazio ce samedi, Maurizio Sarri ne peut lui aussi qu'ouvrir sa boite à louanges pour féliciter Ciro Immobile de son début de saison galactique. Avec 17 buts en quatorze matchs, l'attaquantsurvole le classement des buteurs de la Serie A. Son dauphin immédiat, Romelu Lukaku, plafonne à dix unités alors que la Lazio pointe au troisième rang de la Serie A. Des statistiques stellaires, qui sont aussi le résultat d'un collectif semblant carburer comme jamais depuis plusieurs mois.Quelques chiffres à grappiller, pour se faire une idée de la solidité de cette Lazio-là : elle n'a plus perdu en Serie A depuis le 25 septembre (face à l'Inter, 1-0), a marqué au moins deux buts lors de ses neuf derniers matchs de championnat - un record dans l'histoire du club - et est à la fois la seconde meilleure attaque et la troisième défense d'Italie. Alors, comment une équipe qui échouait à un décevant huitième rang de la Serie A la saison dernière a-t-elle pu repartir sur des bases aussi costaudes ? La réponse se trouve, déjà, dans le retour au premier plan de certaines de ses têtes d'affiche.la saison dernière suite à plusieurs rumeurs de transfert avortées, leserbe Milinkovi?-Savi? est redevenu le sergent en chef du milieu, lui qui sait peu ou prou tout faire dans l'entrejeu : aussi bien gratter des ballons qu'amorcer la phase de création, comme en attestent ses cinq passes décisives au compteur en Serie A.Surtout, la Lazio peut enfin de nouveau compter sur Luis Alberto, son meneur de jeu attitré. Qui, après une saison Lire la suite de l'article sur SoFoot.com