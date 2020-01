Pourquoi la CFDT a été condamnée pour «abus de pouvoir» par la cour d'appel

C'est un dossier vieux de cinq ans qu'a vu resurgir la CFDT en plein conflit social sur la réforme des retraites. Le 16 janvier dernier, la cour d'appel de Paris a condamné le syndicat pour « abus de pouvoir » sur une de ses branches, le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), pour une affaire remontant à 2014.À ce moment-là, le SCID, comptant environ 3500 adhérents, est affilié à la CFDT. Chacun y trouve des avantages : le petit syndicat bénéficie de l'influence de la confédération, qui de son côté gagne adhérents et donc cotisations. Mais à cette époque, il est question de travail de nuit et du dimanche dans les zones touristiques. La CFDT est pour, le SCID non. Son secrétaire général, Alexandre Torgomian, va même publier une tribune dans Libération pour défendre sa position et critiquer celle de la « maison mère ».«Ils avaient changé les serrures »C'est le point de départ du conflit, pour le syndicaliste. En mai 2014, la Fédération des Services de la CFDT met sous administration provisoire le SCID. « Je suis arrivé un matin à mon bureau au syndicat, il y avait un service d'ordre devant la porte, et ils avaient changé les serrures », se souvient Alexandre Torgomian. En février 2015, c'est au tour du bureau national de la CFDT de voter la mise sous « administration provisoire » du syndicat.Pour lui, c'est évident, il s'agit de représailles, pour le refus du SCID de rentrer dans le rang au sujet du travail dominical. Pour Maître Saadat, qui a défendu la CFDT dans cette affaire, les raisons sont autres : « le SCID a voulu fonctionner en dehors des règles confédérales, tout en restant affilié à la CFDT ». Officiellement, il est reproché au SCID d'avoir utilisé un système parallèle de prélèvement des adhérents et d'avoir voté contre le projet de résolution de la CFDT cette année-là, qui détermine la ligne conductrice du syndicat.Pourtant, le règlement intérieur de la ...