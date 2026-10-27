Pourquoi la cérémonie a-t-elle été aussi longue ?

Dur, le décalage horaire ? Si la cérémonie du Ballon d’or a été aussi chiante longue, c’est en grande partie à cause de son retard . En effet, le monde agglutiné devant le London Palladium a empêché les délégations d’arriver à l’heure. Ces fichus embouteillages ont conduit les organisateurs à décaler chaque remise de prix d’une trentaine de minutes , menant les débats jusqu’à presque minuit.

La première à Londres

Si d’habitude, cette soirée pleine de paillettes se déroule à Paris, au théâtre du Châtelet, cette 70 e édition a été déplacée dans la capitale anglaise pour honorer Sir Stanley Matthews, le premier Ballon d’or de l’Histoire. Comme un signe, c’est Harry Kane qui s’est fait remettre le trophée, décrochant le premier BO anglais depuis Michael Owen en 2001.…

SW pour SOFOOT.com