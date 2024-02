Pourquoi l'OL finira devant l'OM

Tenu en échec par Metz vendredi (1-1), Marseille n’avance pas. Pendant ce temps-là, l’OL a renversé Montpellier (1-2) et enchaîné un second succès. Le scénario dans lequel Lyon finit devant l’OM à la fin de la saison est de moins en moins improbable.

Si l’Olympique de Marseille regarde devant lui, il peut se dire que, malgré la crise, la quatrième place, synonyme de Ligue des champions (en passant par des barrages), n’est qu’à sept points. En revanche, si l’OM dévisse un peu son regard vers son rétroviseur, il va voir que l’Olympique lyonnais n’est plus qu’à huit points. L’avance des Phocéens est encore significative sur leurs ennemis rhodaniens, mais au sortir de la 21 e journée de Ligue 1, les hommes de Gennaro Gattuso ont sans doute les yeux braqués vers l’arrière plutôt qu’en direction de l’horizon. Encore décevant vendredi dernier, Marseille n’a pris qu’un petit point face à Metz, une des équipes les plus faibles et les moins ambitieuses du moment (1-1). « On peut parler d’une mini-crise. On ne gagne pas depuis cinq matchs » , admettait enfin Gattuso, qui avait plutôt l’habitude de ménager ses joueurs devant la presse.

L’OM en déprime, l’OL à son prime

Pas étranger aux mauvais résultats de l’OM depuis quelques semaines, le technicien italien a lui même admis qu’il semblait « utopique de parler de cette quatrième place » . Évidemment, l’ancien chien de garde du milieu milanais n’est pas le seul responsable de cet automne qui dure depuis des lustres sur le Vieux-Port. Seulement 21 points en 15 matchs pour l’ex-coach du Napoli et les supporters marseillais ont cette étrange sensation de pédaler dans la semoule chaque week-end. Les défaites sont prévisibles, les nuls moroses, et les victoires sans saveur. Quand on supporte l’OM, chaque lundi est un Blue Monday , le jour le plus déprimant de l’année. En revanche, s’il y en a qui savourent les victoires, ce sont bien les Lyonnais. Après une première partie de saison absolument catastrophique, les Gones semblent bien partis pour se sauver sans trop trembler.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com