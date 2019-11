Pourquoi l'impôt sur le revenu favorise les hommes et les plus aisés

L'impôt sur le revenu génère une redistribution vers les couples aisés et vers les hommes. Voilà ce que pointe l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une étude parue dans la publication annuelle Portrait social de la France.Ce constat n'est pas nouveau, mais reste méconnu. Il tient à une particularité de l'impôt sur le revenu (IR) français : il est calculé à partir des revenus du foyer fiscal et ne repose donc pas sur ceux de chacun de ses membres, comme dans la plupart des autres pays européens. L'effet de cette « conjugalisation » de l'impôt, comme disent les spécialistes, est de réduire l'imposition des couples, et ce, à hauteur de 11,1 milliards d'euros en 2017.Pour le comprendre, il faut entrer dans la technique fiscale. Afin de calculer le montant de leur impôt, les couples mariés ou pacsés (mais pas les unions libres) doivent additionner leurs revenus dans une seule déclaration au fisc. Mais le revenu global du foyer est alors divisé par deux, avant d'appliquer le barème de l'impôt sur le revenu à chacune des deux moitiés, avant l'addition finale. C'est ce que l'on appelle « le quotient conjugal » : une part fiscale est attribuée à chacun des deux conjoints.Un gain d'autant plus fort que l'écart de salaire est élevéCela a pour effet direct de réduire l'imposition des couples dont les revenus sont inégaux. « Si les membres [du] couple avaient des revenus comparables, c'est?à?dire...