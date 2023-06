Pourquoi l’Euro Espoirs va sauver notre fin de mois

Alors que la saison des "grands" vient de s'achever, l'Euro Espoirs prend le relais. Petit récapitulatif des raisons de ne pas zapper cette compétition qui se déroulera du 21 juin au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie.

Moins d’équipes, plus de spectacle

Oubliez les compétitions à rallonge avec un format interminable. Dans cette 24 e édition de l’Euro Espoirs, les 16 équipes qualifiées sont réparties en quatre groupes de quatre. À l’issue de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les quarts de finale. Simple, basique, mais toujours efficace. Comme au bon vieux temps finalement, avant que l’Euro 2016 en France ne marque la bascule à 24 équipes. C’est un poil plus élitiste, mais quand on voit le groupe A, c’est un petit régal. Au menu : la Belgique du Lensois Loïs Openda, les Pays-Bas du Toulousain Thijs Dallinga, le Portugal du Marseillais Vitinha et la Géorgie. Pour ne rien gâcher, il y a une belle carotte au bout : trois billets pour les Jeux olympiques 2024 seront distribués. En tant que pays hôte, la France est d’ores et déjà qualifiée, pas de panique.

Parce que le parcours des Bleuets va forcément faire jaser

Depuis le sacre de la génération 1988 guidée par Éric Cantona, les Bleuets font chou blanc. Après une médaille de bronze en 1996, une finale perdue en 2002, et deux demi-finales (2006 et 2019), il est temps que l’on prenne enfin Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, au sérieux et que cette ribambelle de talents (K. Thuram, Gouiri, Lukeba & co) rapporte la coupe à la maison. Versés dans la poule D, les Bleuets ont hérité d’un groupe plutôt abordable composé de la Norvège, absente des quatre dernières éditions, la Suisse et l’Italie, quadruple lauréate. Et puis si on se vautre une nouvelle fois, il y aura matière à discuter sur ce pays qui est parmi les meilleurs formateurs, mais qui en comparaison est celui qui gagne le moins avec ses équipes jeunes.…

Par Thomas Morlec et Jade pour SOFOOT.com