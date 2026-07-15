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Pourquoi l'Espagne est bien partie pour remporter la Coupe du monde
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 15:32

Pourquoi l'Espagne est bien partie pour remporter la Coupe du monde

Pourquoi l'Espagne est bien partie pour remporter la Coupe du monde

L’Espagne peut dormir sur ses deux oreilles en vue de la finale du Mondial. Non seulement parce que la Roja vient de se qualifier en éliminant les Bleus, mais surtout parce qu’ en bénéficiant d’un jour de plus de repos avant le D-Day , il faudrait une anomalie statistique pour voir l’Angleterre ou l’Argentine remporter la Coupe du monde .

Un jour de repos en plus, c’est un avantage

Sur les 13 dernières finales d’Euro ou de Mondial – masculins et féminins – où une équipe bénéficiait d’un jour de plus avant la finale, ces sélections ont à chaque fois remporté le match, souligne The Athletic . Si en 2017 les Néerlandaises ont battu les Anglaises lors de l’Euro en ayant disputé leur demi-finale après leurs adversaires, le Final Four avait lieu le même jour, à deux heures d’intervalle. La dernière fois qu’une nation a remporté une finale en ayant joué sa demie un jour après ? C’était… l’Espagne, en 2010 , soit il y a 17 finales (précédées de demies programmées sur deux jours) en langage de footeux.…

NB pour SOFOOT.com

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