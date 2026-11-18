L’un des enjeux de la COP31 est de réunir une coalition d’États volontaires pour atteindre l’objectif « 25 by 35 » : 35 % d’électrification en 2035, contre 23 % en moyenne aujourd’hui. (Crédits: Unsplash - Matthew Henry)

L'ESSENTIEL

L'un des objectifs portés par la présidence turque de la COP31 est l'objectif « 35 by 35 », qui consiste à atteindre 35 % d'électrification en 2035, contre 23 % aujourd'hui.

De fait, la dépendance internationale aux hydrocarbures coûte cher aux États et aux ménages, en raison des conflits en cours au Moyen-Orient, qui ont fait exploser le cours des hydrocarbures.

Comment procéder ? Les enjeux ne sont pas les mêmes pour les pays développés et les pays en développement, mais tous ont à y gagner.

La COP31, 31e Conférence des parties (COP31) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, se déroule du 9 au 20 novembre à Antalya en Turquie, sous une présidence hybride turque et australienne. La présidence turque a justement fait de l'électrification la priorité de son agenda.

L'objectif, annoncé par le président de la COP31 Murat Kurum, ministre de l'environnement turc, est de créer une coalition pour atteindre un objectif « 35 by 35 ». Les États volontaires sont invités à atteindre un objectif de 35 % d'électrification (c'est-à-dire la part d'énergie consommée sous forme d'électricité sur l'énergie finale totale consommée) à l'horizon 2035, contre 23 % aujourd'hui.

Il peut sembler curieux de voir un sujet aussi précis et technique au sein de la grand-messe annuelle sur la gouvernance climatique. En réalité, il s'agit sans doute d'une des plus grandes opportunités de transformation de nos économies.

Une dépendance aux hydrocarbures exacerbée

Cette COP s'ouvre dans le contexte particulier de l'année 2026. Cela fait déjà huit mois que le conflit iranien a débuté et que le blocage du détroit d'Ormuz impacte les approvisionnements en hydrocarbures mondiaux.

Entre la veille du conflit et novembre 2026, les prix de gros du gaz européen et du pétrole Brent ont augmenté respectivement d'environ 170 % et 28 %.

Ces surcoûts mettent en tension de nombreux États et rappellent à quel point ils sont dépendants d'un agenda géopolitique de plus en plus chaotique et sur lequel ils n'ont que peu de prise.

Cela ne signifie pas qu'ils n'ont absolument aucun levier. La baisse des coûts des solutions bas carbone (production, stockage, etc.) en fait des alternatives compétitives et pratiques dans la plupart des régions du monde. Entre 2015 et 2025, le coût de production en dollars par kilowattheure (kWh) du solaire photovoltaïque a ainsi été réduit de 67 %, tandis que celui du stockage par batterie lithium a diminué de plus de 85 %.

Seulement, produire davantage d'électricité bas carbone ne remplace pas automatiquement l'essence des voitures ou le gaz des chaudières. En 2025, cette production supplémentaire a surtout couvert la croissance de la demande mondiale d'électricité, sans faire baisser sensiblement la production électrique fossile.

Pour remplacer aussi les combustibles consommés directement dans les transports, le chauffage ou l'industrie, il faut électrifier les usages. C'est précisément ce que permettent les véhicules électriques, les pompes à chaleur ou les fours électriques.

Chauffage, mobilité, industrie… Pourquoi électrifier les usages

Remplacer un four alimenté au charbon, un chauffage au gaz ou une voiture à l'essence par leur équivalent électrique (four électrique, pompe à chaleur et voiture électrique, par exemple) a deux avantages :

l'arrêt de la consommation de charbon, de gaz ou d'essence, bien entendu,

mais aussi, dans la plupart des cas, par des gains d'efficacité immédiats.

Par exemple, le rendement d'un moteur thermique d'une voiture se situe autour de 30 %, contre 90 % pour une voiture électrique. Passer à une voiture électrique supprime la dépendance au pétrole tout en réduisant l'énergie nécessaire pour parcourir la même distance.

Le constat vaut aussi pour le chauffage : une pompe à chaleur peut réduire d'environ 70 % l'énergie finale consommée par rapport à une chaudière à gaz, à quantité de chaleur fournie égale.

Ces équipements électriques deviennent également des leviers de décarbonation partagés dans le système. En effet, une fois qu'ils sont installés, toute baisse du facteur d'émission de l'électricité consommée améliore automatiquement leur bilan carbone.

À l'échelle de l'économie, ces gains d'efficacité peuvent réduire l'énergie consommée par unité de PIB. Mais les enjeux et secteurs à électrifier en priorité sont assez différents selon les régions.

En Europe, les deux priorités sont le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques et celui des chaudières à gaz ou au fioul par des pompes à chaleur pour chauffer les logements, les bureaux, les commerces et produire l'eau chaude sanitaire. L'industrie constitue un autre chantier à court terme pour ses besoins de chaleur inférieurs à 400 °C, avec des solutions électriques déjà éprouvées pour de nombreux procédés, comme les pompes à chaleur et les chaudières électriques.

Dans les pays émergents et en développement, l'électrification accompagne à la fois l'accès à l'énergie et la croissance des besoins. Là où la cuisson repose encore sur le bois ou le charbon de bois, elle peut améliorer l'efficacité et réduire la pollution de l'air intérieur. Elle doit aussi répondre aux besoins croissants de réfrigération, de climatisation, de transport et de production industrielle, avec une électricité fiable et abordable.

Un scénario de « haute électrification » gagnant-gagnant

Aujourd'hui, le taux d'électrification mondial est d'environ 23 % de l'énergie finale. Il devrait atteindre 28 % d'ici 2035 si nous poursuivons les politiques actuelles.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a fait paraître en septembre 2026, en préambule de la COP31, son premier rapport sur le sujet. On y retrouve un scénario de « haute électrification », aligné avec les ambitions de la COP d'Antalya.

Dans celui-ci, les émissions annuelles directes de CO₂ des transports, des bâtiments, de l'industrie et de l'agriculture diminueraient d'environ 40 % entre 2025 et 2035, passant d'environ 21 à 13 milliards de tonnes à l'échelle mondiale. L'électrification contribuerait à près de 5 milliards de tonnes de cette baisse, les autres mesures, comme l'efficacité énergétique, apportant environ 3 milliards supplémentaires.

Potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (en équivalent CO₂) du fait de l'électrification. AIE, 2026, Fourni par l'auteur

Pour les pays importateurs de produits pétroliers, c'est-à-dire la plupart des pays, cela éviterait l'importation de 16 millions de barils de pétrole par jour, de 120 milliards de mètres cubes de gaz par an et de près de 100 millions de tonnes de charbon par an.

D'après l'AIE, si l'on combine le passage aux voitures électriques et aux la pompe à chaleur avec la rénovation thermique des logements, la facture énergétique moyenne des ménages dans le monde diminuerait d'environ 15 % entre 2025 et 2035. Cette facture comprend l'énergie consommée dans le logement et les carburants pour les déplacements, hors achat des véhicules et des équipements. Au niveau mondial, cela permettrait d'économiser 400 milliards de dollars (référence de 2025, environ 364,2 milliards d'euros), dont 300 milliards pour les économies avancées et la Chine et 100 milliards pour les pays émergents et en développement.

Un autre bénéfice de l'électrification tient à la réduction des émissions de polluants atmosphériques, comme le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les particules fines. Ils pourraient diminuer, sous cette hypothèse d'électrification, de 30 % entre 2025 et 2035 (contre 8 % avec les politiques actuelles). De quoi éviter environ 240 000 décès prématurés par an en 2035.

Compte tenu des bénéfices de l'électrification, il est surprenant qu'elle ne soit pas universellement promue et que nous ayons besoin d'un évènement comme la COP climat pour nous rappeler son utilité. L'explication, sans surprise, est principalement financière.

Le vrai coût de l'électrification : financer les infrastructures nécessaires

Pour concrétiser les promesses de l'électrification, nous allons donc devoir déployer de nombreux équipements permettant de consommer l'électricité directement là où il y a besoin d'énergie, pour la mobilité, le chauffage, etc. Pour le seul secteur de la mobilité routière, cela suppose d'avoir 700 millions de voitures électriques en circulation en 2035, contre 80 millions en 2025.

Cela demandera d'investir dans des capacités massives de production électrique bas carbone supplémentaires. La demande mondiale d'électricité augmenterait ainsi de près de 1 400 térawattheures (TWh) par an en moyenne entre 2025 et 2035, contre 750 TWh par an pendant la décennie précédente.

Pris ensemble, l'électrification des usages et le renforcement de nos capacités de production, des réseaux et du stockage devraient représentent 1 850 milliards de dollars (environ 1 684,81 milliards d'euros, ndlr) d'investissement par an et jusqu'à 3 500 milliards de dollars d'investissement annuel en 2035.

Sans oublier que si les équipements électrifiés permettent des économies réelles à l'usage, ils coûtent généralement plus à l'achat. Ces investissements sont particulièrement compliqués à faire en période de crise économique. C'est au moment où nous avons le moins de marge de manœuvre financière disponible que nous devrions en dégager le maximum.

C'est d'ailleurs l'inverse qui se produit à l'heure actuelle : de nombreux gouvernements ont décidé de réduire les taxes sur les carburants ou même de subventionner leur consommation pour alléger la pression sur les ménages. L'électrification est donc un enjeu social d'accès au capital pour financer l'acquisition d'appareils permettant de substituer la consommation d'électricité à celles d'énergies fossiles, mais cela demande un effort contre-intuitif très difficile à vendre politiquement.

Concrétiser ce triple dividende économique, environnemental et social demande des politiques publiques volontaristes et des partenariats internationaux. C'est pour cela que la coalition Electrify Now Finance a été lancée à la COP31 pour aider les pays en développement à préparer leurs projets d'électrification, réduire les risques et attirer des financements.

Auteur: Xavier Blot - Changement climatique et Transition énergétique, EM Lyon Business School

Cet article est issu du site The Conversation