Pourquoi Koh-Lanta et Lyon-Dijon se ressemblent

C'est l'habituel dilemme d'un vendredi qui allie football et divertissement à la télé : que faut-il regarder ? D'un côté, Koh-Lanta - les 4 Terres, le retour des tenues impeccables de Denis Brogniart et la découverte d'aventuriers qui ne jurent que par le manioc et les poteaux. De l'autre, un Lyon-Dijon aussi fabuleux qu'exécrable, où la seule île que fréquentent les 22 acteurs est Ibiza. Mais au fond, sont-ils si différents, ces deux programmes ?

Parce qu'il faut Dubois pour que le feu prenne

Koh-Lanta et la Ligue 1 sont au peuple ce que l'aquagym est aux mamans du camping : le lien qui unit, rassemble, entretient et crée des amitiés. Si vous êtes seuls, vous ne l'êtes pas vraiment, ou alors seulement sur votre canapé car partout autour de vous, beaucoup partagent cette passion, celle de crier des noms d'oiseaux après un face à face manqué de Toko-Ekambi, d'accrocher des posters de Sam au dessus de son lit, puis dans la cuisine et dans la salle de bain. Oui, cette même passion qui réunit les poètes du vendredi soir, bien décidés à composer leurs meilleurs alexandrins : "" Ces deux retours, après un été comme celui-ci, quel pied, ah quel pied ! Oh putain !Dans Koh-Lanta, le feu est très souvent source de controverses et autres débats parfois plus tumultueux, mais depuis quelques mois, tout le monde s'est mis d'accord sur un point : c'est Joseph qui s'occupe du feu. Vendeur de meubles dans le Calvados, le jeune homme de 27 ans est arrivé surentraîné dans la tribu des rouges, clamant haut et fort que si quiconque tentait d'allumer le feu à sa place, il le paierait cash. Un appétit de gloire très rapidement contrasté par sa nullité dans l'exercice, puisque les premières étincelles ne se sont pointées qu'après quelques jours sur l'île.Puis arriva ce qui arriva : le feu prend, Joseph est éliminé, empoigne une marmite vide, remplit d'eau ce chaudron rouillé, et se dirige avec un élan de garagiste vers le feu. Oui, Joseph a éteint le feu, rappelant aux pompiers de Paris qu'ils ne sont pas les meilleurs dans leur domaine. Aujourd'hui, Rudi Garcia propose à Joseph un challenge encore plus complexe, plus délicat : éteindre le feu que prend Léo Dubois à chaque rencontre sur son côté droit. Nul doute que Joseph est un sapeur-pompier qui s'est fait les croisés, mais ce challenge là n'est à la portée de personne.