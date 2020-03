Pourquoi Kick Off est un jeu culte

S'il y en a un qui a bien raté son été 2016, c'est Kick Off Revival. Sortie en plein Euro, sur Playstation 4, la réédition du jeu vidéo culte du début des années 1990, sur les ordinateurs Amiga et Atari, a fait un four. Dans un monde outrageusement dominé par les mastodontes FIFA et PES, Kick Off aurait-il définitivement fait son temps ? Retour sur la naissance d'un mythe de la culture foot.

Article paru initialement dans le numéro 139 de SO FOOT

Dublin, novembre 2015. Dans une ancienne fabrique de chocolat réaménagée, 38 personnes, entre 30 et 40 ans, s'excitent sur de vieux ordinateurs Amiga. Ils se disputent le titre de meilleur joueur au monde de, le jeu vidéo de football phare des années 1990-1991. ", assure Danny Dineen, l'un des organisateurs." Cette communauté internationale d'éternels gamins qui refusent d'abandonner le jeu de leur adolescence se réunit tous les ans depuis 2001. "", se souvient Steve Screech, graphiste et testeur historique de. "Kick OffPlayer Manager (un ancêtre deécrit par le créateur de, N.D.L.R.)Kick Off 2", assure Jorn, qui s'occupe de la page Facebook du tournoi.Gagnant de cette édition 2015, Andy Gregoris joue tous les soirs, dès que ses filles sont couchées. Mais pourquoi ne pas passer à des simulations mieux réalisées et plus récentes ? "Kick OffFIFAPESKick Off