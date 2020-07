Pourquoi Juventus-Atalanta est le véritable choc de la Serie A

Certains s'emballent devant la Lazio, d'autres attendaient l'Inter. Certains croient encore au Milan, d'autres plaçaient de grands espoirs dans la Roma ou en Naples. Sauf que ces deux dernières saisons, les deux équipes italiennes qui font le show et procurent le plus de sensations s'avèrent être les deux adversaires des clubs français encore en lice en Ligue des Champions : la Juventus (opposée à l'Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de C1), et l'Atalanta (qui rencontrera le Paris Saint-Germain en quarts). Dans des styles complètement opposés, mais avec foi.

Juventus Atalanta Bergame le 11/07/2020 à 21:45 Serie A

Milan retourne la Juve et entretient

C'est une curiosité qui n'est pas dénuée de sens, et qui démontre même à quel point les deux clubs n'évoluent pas (encore ?) dans la même cour. Cette saison, l'Atalanta n'est jamais parvenue à grimper sur l'une des deux premières places du championnat et s'est donc contentée de naviguer entre les troisième et sixième rangs (à l'exception de son classement au terme du deuxième match, sa défaite contre le Torino l'ayant repoussée à la onzième position). Pour la Juventus, c'est exactement le contraire : tableau de première et troisième journées mis à part, le leader actuel a toujours squatté le haut du panier en s'asseyant sur la première ou la deuxième marche. Le symbole d'un club abonné à la quête de titre, comparé à un autre dont les qualités et le travail ne lui permettent pas (encore ?) de lutter pour les trophées.