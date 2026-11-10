Pourquoi Julián Alvarez est sorti du tunnel avec les joueurs du Barça

Il en a rêvé, il l’a fait. Cet été, Julián Alvarez avait publiquement déclaré qu’il souhaitait partir de l’Atlético. Sa destination de rêve ? La Catalogne et le Barça. Après de nombreux rebondissements, l’Argentin est finalement resté dans la capitale espagnole. Le match entre les Blaugranas et les Colchoneros était donc un peu spécial pour lui. Et une image à la sortie du tunnel des joueurs a pu amuser.

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LP pour SOFOOT.com