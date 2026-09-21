Pourquoi Jonathan Clauss préfère ne plus être capitaine à Nice

Ne lui parlez pas de capitanat. Désigné capitaine des Aiglons en début de saison par le nouvel entraîneur azuréen Olivier Pantaloni, Jonathan Clauss n’arborera plus le brassard autour de son bras gauche. L’ancien technicien de Lorient a été interrogé sur ce changement dans la hiérarchie en confiant qu’il s’agissait davantage d’un désistement que d’un réel choix de sa part.

« J o est venu me voir avec beaucoup de courage et d’honnêteté pour me dire qu’il ne se sentait pas véritablement l’âme d’un capitaine , a-t-il expliqué. Je l’ai perçu de manière très positive. On en a fait part au groupe. Il s’est exprimé devant eux en expliquant les raisons pour lesquelles il souhaitait céder le brassard. Tout le monde a apprécié sa démarche. » …

MB pour SOFOOT.com