Pourquoi Inter-Atlético est une affiche très sexy

Comme chaque année, les yeux sont rivés sur le Paris Saint-Germain en vue d’un possible faux pas contre la Real Sociedad et d'une nouvelle élimination honteuse. Pourtant, l’affiche la plus alléchante de ces huitièmes est bien Inter-Atlético de Madrid, ce mardi. Voici cinq raisons de se poser devant ce match et aucun autre.

→ Parce que c’est le seul choc

Les huitièmes de finale de cette édition de Ligue des champions ne semblent pas près de devenir des classiques du genre. Après une phase de groupes déjà assez peu électrique, le tour principal est attendu chaque année pour voir les confrontations entre les meilleures équipes européennes. Cette saison, il n’y a peut-être que celle entre le Real Madrid et le RB Leipzig qui peut espérer jouer dans la même cour que cet Inter-Atlético. En réalité, les Allemands devraient encore s’écraser sur leur plafond de verre et sortir avant les quarts pour la quatrième année consécutive. Si les Colchoneros ne sont que quatrièmes de Liga, ils sont bien plus sûrs de leurs forces. Larges vainqueurs de Las Palmas (5-0), ils arrivent lancés à Giuseppe-Meazza, où l’Inter vient de consolider son fauteuil de leader de Serie A grâce à un succès tranquille face à la Salernitana (4-0). Le dernier finaliste de la Ligue des champions veut, cette fois, jouer sur les deux tableaux et doit donc, pour ça, commencer par se défaire d’un premier gros morceau dès les huitièmes.

→ Pour la confrontation tactique

Au-delà du prestige, ces deux-là font partie des équipes les plus intéressantes du Vieux Continent sur le plan tactique. Souvent présenté comme le symbole de la rigueur défensive, l’Atlético de Diego Simeone s’est découvert des vertus pour l’attaque depuis plus d’un an. Le 3-5-2 n’est pas encore le plus alléchant d’Europe, mais permet de capitaliser sur les points forts de cet effectif dont les circuits de passes démarrent désormais depuis Jan Oblak et sont orchestrés, plus haut, par Antoine Griezmann. Les replis défensifs de ce dernier et le pressing constant d’Álvaro Morata montrent toutefois que le Cholismo n’est pas mort. En face, si le style de jeu de Simone Inzaghi n’est pas le plus médiatisé, il est devenu la référence transalpine. Après avoir fait ses gammes sur le banc de la Lazio, l’ancien attaquant est venu faire l’éponge en reprenant les principes d’Antonio Conte, champion d’Italie 2021, tout en les modernisant. La défense à trois est

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com