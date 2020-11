Pourquoi il ne faut pas attendre de miracle d'une Ligue 1 à 18 clubs

C'est le nouveau débat en France : passer ou pas à une Ligue 1 à 18 clubs. Vincent Labrune, président de la LFP, a allumé la mèche en proposant cette piste de réforme. Depuis, partisans et opposants se font face, argument contre argument. Mais si, finalement, ça ne changeait pas grand-chose ?



La théorie du gâteau

Dimanche dernier, le président de la LFP, Vincent Labrune, a lâché une bombe en proposant, dans le, de réfléchir à un changement d'organisation des compétitions, et notamment de passer à une Ligue 1 à 18 clubs. Son objectif ? Intensifier et resserrer le championnat, réduire l'élite et renforcer sa compétitivité. Dès lors, de très nombreux observateurs du football ont réagi, soutenant, pour la plupart, une telle idée. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, lui-même s'est déclaré favorable, considérant que cela permettrait de Du côté des experts, même son de cloche. De nombreux économistes interrogés, comme Vincent Chaudel, directeur de l'Observatoire du Sport Business, ou Luc Arrondel, professeur à l'École d'économie de Paris (PSE), ont admis que ce projet serait positif et sans effet pervers. Par exemple : C'est justement là que le bât blesse. L'efficacité d'une telle mesure supposerait des contrats droits TV à prix "constant", et il n'y a aucune certitude. D'abord parce que Mediapro, en pleine procédure de médiation et de conciliation avec la LFP, pourrait obtenir un rabais, puis parce que les diffuseurs, notamment Canal+ et Free, refuseraient très certainement une diminution du nombre de matchs sans obtenir une réduction des contrats. Si les chaînes ont payé plus d'un milliard pour 380 matchs par an jusqu'en 2024, elles ne vont pas accepter de payer autant pour 40 matchs en moins, sans audience, sans recette publicitaire ni programme de remplacement. Ainsi, l'argument de considérer que la diminution des participants permettrait de favoriser le partage du gâteau