Pourquoi il ne faudra plus appeler les Pays-Bas «Hollande» au 1er janvier

Cacher cette Hollande que je ne saurais voir. Les Pays-Bas ont pris une décision stratégique majeure en octobre dernier, dans l'indifférence quasi générale. L'autre pays du fromage a souhaité se débarrasser du nom de Hollande pour la promotion du pays à l'étranger. Exit donc les campagnes de publicité à destination des touristes pour la Hollande, mais bonjour « Les Pays-Bas » qui va reprendre le devant de la scène.À partir de janvier, les Pays-Bas retireront officiellement le nom « Hollande » de toute la documentation et des documents de marketing, de sorte que le pays ne sera plus désigné que par son nom officiel. Cette nouvelle « marque », qui a coûté 200 000 euros, s'inscrit dans le cadre d'une relance plus large de l'image du pays.Les deux HollandeIl faut dire que débat patronymique part d'un malentendu. Le nom « Hollande » ne désigne que deux des 12 provinces du pays. Il s'agit de la Hollande-Septentrionale, où se trouve la capitale Amsterdam, et de la Hollande-Méridionale, qui accueille des villes importantes comme Rotterdam et La Haye. Ensemble, elles forment la région connue sous le nom de Hollande. Au XIXe siècle, elle était le centre de l'économie et de la richesse de la nation, devenant ainsi le surnom de tout le pays.« Il est un peu étrange de ne promouvoir qu'une petite partie des Pays-Bas à l'étranger, c'est-à-dire seulement la Hollande », a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à l'agence de presse EFE.Stratégie pour désengorger la HollandeLe logo accompagné d'une tulipe a été abandonné au profit des lettres NL, qui ressemblent à une tulipe stylisée, rapporte Dutch News. Il a été dévoilé le mois dernier par la ministre néerlandaise du commerce, Sigrid Kaag. La nouvelle identité visuelle des Pays-Bas qui ne s'appelleront plus Hollande au 1er janvier/NL Ce changement d'identité et de logo semble être surtout une stratégie globale pour ...