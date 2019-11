« Pourquoi il faut soutenir les femmes de science en Afrique »

Si le développement économique et la croissance démographique du continent africain sont inédits à l'échelle mondiale, ils ne doivent cependant pas faire oublier que les États africains font face à des défis majeurs : dérèglement climatique, pauvreté, accès inégal à l'éducation ou encore raréfaction des ressources naturelles. Pour les relever, la science et l'innovation sont des leviers essentiels, et il est indispensable que les femmes puissent contribuer pleinement et équitablement au développement de solutions issues de la science en favorisant l'innovation et en enrichissant la recherche au niveau local. Pourquoi cet engagement est-il important? ? Parmi les chercheurs mondiaux, on compte seulement 2,4 %** de scientifiques africains, dont à peine 30 % sont des femmes. Aujourd'hui, il n'y a tout simplement pas assez de femmes scientifiques en Afrique, avec de fortes disparités selon les pays. En Afrique de l'Ouest, seuls 8 % des laboratoires de recherche sont dirigés par des femmes.Au Kenya, en Afrique de l'Est, seulement 75 des 300 étudiants qui obtiennent un doctorat chaque année sont des femmes sur une population totale de 48 millions d'habitants. Au Tchad, en Afrique centrale, seuls 5 % des chercheurs sont des femmes.Lire aussi Kenya, le si long chemin des féministes #5 : « Le débat irrigue toute la société »Lire aussi Des lycéennes kényanes honorées à l'African of the Year AwardEn Afrique subsaharienne, de...