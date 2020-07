Pourquoi il faut impérativement regarder les play-offs de Serie B cette saison

Plus que de simples successions de finales, les play-offs permettant de monter en deuxième division italienne représentent un vrai tournoi où un seul ticket est disponible. Devenu encore plus important (financièrement parlant, notamment) avec la pandémie de coronavirus, ce parcours du combattant livre son verdict final le jeudi 22 juillet. À ne louper sous aucun prétexte, pour au moins cinq bonnes (ou mauvaises) raisons.

Pour le parcours du combattant que c'est

Buffon et Courtois répondent au défi d'un gardien de dix ans

Parce qu'un huitième pourrait monter

En Italie, il faut être surarmé pour espérer passer de la troisième à la deuxième division. Deux chemins mènent à Rome, ou plutôt à la Serie B : la première place du championnat, ou les barrages. Sauf que dans ce dernier cas, il y a beaucoup de monde pour un seul et unique lauréat (contre deux en 2018-2019, qui s'appelaient Trapani et Pise) : pas moins de... 27 clubs ! Soit les équipes positionnées de la deuxième à la dixième position, dans chacun des trois groupes de Serie C1. 9X3 = 27, le compte est bon. Pire queou qu'une campagne politique, donc., témoigne l'habitué Gaël Genevier, qui s'est arrêté dès le premier tour avec Albinoleffe et qui est allé jusqu'en demi-finales de ce tournoi fou dans le passé.De quoi faire souffrir les organismes.Bari-Carrarese, et Reggiana-Novara. Telles sont les affiches des demi-finales, prévues ce vendredi. Soit le deuxième du groupe C contre le deuxième du groupe A, et le dauphin du groupe B contre le... huitième de la poule A. Oui, Novara est arrivé jusque-là en terminant à la huitième place de son championnat (un match en retard, tout de même). Enfin, pas tout à fait.