Pourquoi il faut croire en Jonathan David

Muet depuis son arrivée en Ligue 1 et trois jours après avoir manqué un penalty face au Celtic, l'attaquant canadien du LOSC, recrue la plus chère de l'histoire du club, est sous pression à l'heure de la venue de Lyon à Pierre-Mauroy. Mais au-delà des chiffres, tout n'est pas à jeter dans son début de saison.

Tout le reste ne compte plus. Il n'y en a plus que pour cette image : celle d'un mec de vingt piges, réputé imperturbable, qui cherche à se planquer et à quitter la scène au plus vite. Jeudi, face au Celtic, Jonathan David a de nouveau heurté un mur, écossais cette fois, et n'a pas réussi à détourner les regards suspicieux que ses dernières sorties en short suscitent. La faute à un penalty qu'il avait lui-même obtenu et qu'il a donc lui-même envoyé dans les gants de Scott Bain. Une fois les lumières éteintes, Christophe Galtier n'a pas eu d'autres choix que de se transformer en plaid :