Pourquoi il faut arrêter de comparer le coronavirus à la grippe

« En France, on risque plus de mourir de la grippe que du coronavirus », « Plusieurs milliers de gens vont mourir de la grippe hexagonale, et ça ne fait pas la une des journaux »? Depuis l'apparition du nouveau coronavirus 2019-nCoV en Chine, c'est comme un réflexe pavlovien, l'Occident rapporte la nouvelle épidémie à la grippe. Celle-ci ne fait-elle pas chaque année 9 000 à 15 000 morts en France, 290 000 à 650 000 dans le monde ? Tandis que le virus nCoV n'a pour le moment infecté « que » 15 000 personnes et tué « seulement » 304 patients, dont un seul hors de Chine, aux Philippines.Lire aussi Coronavirus chinois : que sait-on de sa dangerosité ?Il s'agit, pour les experts, médecins et responsables occidentaux, de rassurer leur population. Les autorités médicales auraient d'autres chats à fouetter qu'une épidémie née à 10 000 kilomètres de la France, et dont seulement six cas ont été confirmés dans l'Hexagone. Mais cette comparaison entre la grippe et le coronavirus fait-elle le moindre sens ? Elle a le don d'énerver les vrais spécialistes, épidémiologistes autant que fins connaisseurs de la société chinoise.Une comparaison sans base scientifiqueÀ Hongkong, Cameron Campbell a été l'un des premiers à s'emporter contre cette soudaine attention mondiale à la mortalité grippale. Ce professeur d'histoire de la Chine impériale à l'université de sciences et technologies de l'ancienne colonie britannique...