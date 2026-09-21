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Pourquoi il est trop tôt pour regarder sérieusement le classement de la Ligue 1 ?
information fournie par So Foot 21/09/2026 à 12:59
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Pourquoi il est trop tôt pour regarder sérieusement le classement de la Ligue 1 ?

Pourquoi il est trop tôt pour regarder sérieusement le classement de la Ligue 1 ?

Après seulement cinq journées, la Ligue 1 est coupée en plein élan par une trêve internationale nouveau format et qui s’étend désormais sur trois semaines. L’occasion de déjà phosphorer sur le classement du championnat de France et les quelques anomalies qui l’habitent. Avant que tout ne rentre dans l’ordre escompté ?

L’AJ Auxerre est probablement la meilleure preuve du moment que tout va très (trop) vite dans le football. Après trois journées de Ligue 1, les Icaunais étaient bons derniers de Ligue 1 avec trois défaites et onze buts encaissés. Soit le deuxième pire départ d’un club de l’élite hexagonale depuis Bastia, 41 ans plus tôt. Du côte de la Route de Vaux, les supporters semblaient peu surpris de voir leur club de cœur porter le bonnet d’âne, au vu de la partie de chamboule-tout qui s’est jouée en interne au cours de l’intersaison : renvoi de l’entraîneur qui avait pourtant assuré un maintien héroïque quelques semaines plus tôt, vente (parfois au rabais) de l’intégralité des cadres du groupe de Christophe Pélissier, recrutement à l’économie avec un mercato annoncé terminé le 27 juillet (et complété depuis par quelques panic buys ), cession du brassard de capitaine à un espoir du club âgé de seulement 22 ans… Les raisons ne manquaient donc pas pour croire légitimement que cette troisième saison d’affiée en Ligue 1 serait la dernière avant de repartir faire un tour mérité à l’étage inférieur.

Et puis il y a eu ces deux matchs à domicile contre Nice, puis Brest, compliqués, parfois brouillons, mais finalement synonymes de deux victoires et de six points qui permettent à l’AJA de partir en trêve en ayant pris dix places au classement en seulement deux semaines. Les supporters peuvent souffler, Will Still aussi, même si l’Anglo-Belge sait que son chantier est loin d’être terminé. Entre les tensions avec Romain Faivre, un schéma défensif à peaufiner et une dangereuse dépendance déjà actée au triple buteur Cameron Archer, seul numéro 9 pur de l’effectif, dont une blessure ou un rappel de prêt à l’intersaison par Southampton pourrait venir tout foutre en l’air, Auxerre respire mais a le souffle court.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

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