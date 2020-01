Pourquoi Håland a fait n'importe quoi en signant à Dortmund

Erling Braut Håland avait toute l'Europe à ses pieds. Mais le 29 décembre dernier, plutôt que de rejoindre Liverpool ou la Juventus, la bête de foire norvégienne a choisi de dire oui au Borussia Dortmund. Une erreur de jeunesse compréhensible : suite de carrière logique et linéaire, acclimatation en douceur à un club de calibre européen, garantie de temps de jeu en apparence... Mais maintenant qu'il commence à planter des buts tous les dix minutes en Bundesliga, avec notamment un nouveau doublé contre Cologne, le teenager se rend compte de sa bêtise : au Borussia, Håland ne fait rien d'autre que se complaire dans le confort et perdre son temps.

Bundesliga autrichienne > Bundesliga allemande

" Bla, bla, bla... Nombreux ont été ceux qui ont fait l'éloge de la décision d'Erling Braut Håland de rallier le Borussia Dortmund plutôt qu'un mastodonte européen, ces dernières semaines. Mais ces laudateurs ont visiblement oublié leurs cours d'ontologie : pourquoi sont-ils devenus fans de ce jeune char d'assaut norvégien ? Parce qu'il est beaucoup trop fort, qu'il brille beaucoup trop tôt et qu'il va beaucoup trop vite.Dès lors, pourquoi diable se congratulent-ils du choix de leur poulain de faire halte au Borussia, club qui n'a plus dépassé les quarts de C1 depuis la saison 2013-2014 et qui reste dans l'ombre du Bayern sur la scène nationale ? Un manque d'ambition : voilà ce dont a fait preuve le natif de Leeds.Inutile de rappeler les faits, Håland est actuellement l'un des avants-centres les plus prolifiques du Vieux Continent à seulement 19 piges. 24 matchs cette saison, 33 buts. Six matchs de C1, huit buts. Soixante minutes de Bundesliga en deux entrées - après celle contre Cologne ce vendredi, synonyme de doublé -, cinq buts (soit un toutes les... douze minutes de jeu). Et qu'on ne vienne pas ressasser l'argument de la faiblesse du championnat