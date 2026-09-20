Pourquoi Franck Haise a fait tourner son attaque pour OL-Rennes

Sept un désastre. Franck Haise et ses hommes sont repartis les valises pleines de Lyon, ce samedi, après la grosse claque reçue au Groupama Stadium (4-0). En question, les choix du technicien rennais, qui avait décidé de largement remanier son équipe pour ce déplacement chez un concurrent, avec sept changement opérés dans le onze par rapport au match à Graz en milieu de semaine (0-0).

Le plus surprenant, peut-être, était le trio d’attaque inédit avec Boulaye Dia, Arnaud Nordin et Eliezer Mayenda, trois joueurs qui n’avaient encore jamais été titulaires cette saison. « On ne va pas tirer des enseignements sur les trois joueurs offensifs, qui travaillent bien , a témpéré Haise. On a tous pris l’eau. »…

CG, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com