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Pourquoi Franck Haise a fait tourner son attaque pour OL-Rennes
information fournie par So Foot 20/09/2026 à 10:17
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Pourquoi Franck Haise a fait tourner son attaque pour OL-Rennes

Pourquoi Franck Haise a fait tourner son attaque pour OL-Rennes

Sept un désastre. Franck Haise et ses hommes sont repartis les valises pleines de Lyon, ce samedi, après la grosse claque reçue au Groupama Stadium (4-0). En question, les choix du technicien rennais, qui avait décidé de largement remanier son équipe pour ce déplacement chez un concurrent, avec sept changement opérés dans le onze par rapport au match à Graz en milieu de semaine (0-0).

Le plus surprenant, peut-être, était le trio d’attaque inédit avec Boulaye Dia, Arnaud Nordin et Eliezer Mayenda, trois joueurs qui n’avaient encore jamais été titulaires cette saison. « On ne va pas tirer des enseignements sur les trois joueurs offensifs, qui travaillent bien , a témpéré Haise. On a tous pris l’eau. »…

CG, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com

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