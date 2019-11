Pourquoi FC Lyon-Athlético Marseille est mieux que l'Olympico

Le match des Olympiques, disputé dimanche dernier, a continué de faire jaser toute la semaine. Pourtant ce samedi, tout cela sera oublié : le FC Lyon affronte l'Athlético Marseille au septième tour de la Coupe de France. Et l'on va encore plus se régaler.

Parce que le FC Lyon est historique...

... Et une usine à champions

Jérémy Clément : " Je suis très cartes "

Parce que les figures de l'OM sont à l'Athlético

Le FC Lyon, nom parfois ironiquement donné à l'Olympique lyonnais par les supporters marseillais pour faire comprendre qu'il n'existe à leurs yeux qu'un seul olympique, existe bel et bien. Présenté comme le plus gros club de la capitale des Gaules derrière l'OL, le FCL est en fait installé depuis bien plus longtemps que son ogre de voisin. Crée en 1893 il se présente comme le troisième plus vieux club français et "", et peut se targuer d'avoir participé à la première finale de la Coupe de France en 1918 (perdue 3-0 contre l'Olympique, club parisien qui fusionnera plus tard avec le Red Star). Bien avant, donc, 1950 et l'apparition de l'OL, qui ne jouera sa première finale de coupe qu'en... 1963. Petit joueur.Nombreux sont les petites pépites à avoir débuté au FC Lyon avant d'intégrer les rangs de l'OL. Les deux têtes les plus connues évoluent actuellement en Ligue 1 : Farès Bahlouli et Romain Del Castillo. En dehors de l'OL, le FCL a placé un sacré paquet de ses poulains dans les centres de formation français. La preuve. Qui sait, le futur attaquant du SCO sera peut-être sur la pelouse ce samedi.Alors que l'Olympique de Marseille peine à renouer avec son lustre d'antan, c'est chez son petit frère amateur que ses