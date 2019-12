«Pourquoi faites-vous toujours des grèves ?» : le jeudi noir vu par les touristes à Paris

Alan, 69 ans, et son épouse Akira, 71 ans, touristes en provenance de Genève, sont très prévoyants. « On savait qu'il y avait grève le 5 décembre alors on a pris les tennis », sourit ce couple croisé devant la pyramide du Louvre à Paris. Ce jeudi, les deux Suisses ont avalé des kilomètres à pied pour visiter la capitale tournant au ralenti.« La France est un pays extraordinaire, on y aime, notamment, sa bonne chère. Mais pourquoi vous faites toujours des grèves ? Pourquoi vous ne pouvez pas discuter simplement autour d'une table ? » s'interrogent-ils. Pour autant, ils ne sont « pas surpris » par cette paralysie. « En Suisse, on a un peu une mauvaise image de la France. Celle d'un pays qui se repose sur ses acquis, avec aussi une absence de rigueur », décrivent-ils.La fronde impacte leur séjour. « On devait aller à l'expo Toulouse-Lautrec au Grand Palais mais c'est fermé toute la journée », regrettent-ils. Leur retour vendredi en Helvétie n'est pas gagné. « Notre TGV a été annulé alors on va essayer de prendre l'avion », soufflent-ils. En attendant de pouvoir décoller, ils prennent le mouvement du bon côté. « Il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est très agréable, on se croirait en week-end », apprécient-ils.«On se sent en sécurité»Pour arpenter les rues de Paris, Tal, Israélienne de 61 ans, a carrément opté pour les chaussures de randonnée. « C'est très bien pour faire du sport », positive la globe-trotteuse accompagnée de son amie Irit, 51 ans. La révolte sociale, les quartiers bloqués par les manifestations, le déploiement massif de forces de l'ordre, ne les effraient pas. « On se sent en sécurité », lâchent-elles avant de mettre le cap vers le marché de Noël sur le parvis de la Défense, bien loin du cortège syndical. « On a de la chance, on y accède en métro avec la ligne 1 automatisée et qui fonctionne », applaudissent-elles. VIDÉO. «Je n'ai jamais été aussi ...