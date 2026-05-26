Pourquoi est-ce que si peu de femmes coachent les hommes ?

Alors que de nombreux hommes dirigent des équipes féminines, les entraîneuses ont bien du mal à se faire une place dans les vestiaires masculins. En avril dernier, la nomination de Marie-Louise Eta à la tête de l’Union Berlin a mis en lumière un plafond de verre que le football est très loin d’avoir brisé.

L’arrivée d’un coach intérimaire dans un club du ventre mou de la Bundesliga a rarement fait autant de bruit. Le 12 avril dernier, quand Marie-Louise Eta est nommée entraîneuse de l’Union Berlin, l’ancienne joueuse de 34 ans devient la première femme à prendre la tête d’une équipe masculine de l’élite des cinq principaux championnats européens.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++ Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu…

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com