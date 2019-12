Pourquoi Dušan Tadi? mérite le Ballon d'or

Remballez vos lignes de statistiques, vos trophées et vos stars : aucun joueur n'a engendré plus d'émotions en 90 minutes la saison dernière que Dušan Tadi? face au Real, en huitièmes de finale de C1. Suffisant pour mériter un Ballon d'or ? Et pourquoi pas, après tout ?



Pourquoi Sadio Mané mérite le Ballon d'or

Le maître du jeu

Trêve de bavardages et de formules diplomatiques, énonçons un postulat de base qui mettra à peu près tout le monde d'accord : le Ballon d'or est, et restera une superbe escroquerie médiatique. Les absurdités à la base même de son concept, à savoir comparer des joueurs évoluant à des postes différents et iconiser une individualité dans un sport collectif, sont débattues sur la place publique année après année. Sans que le prestige qui émane du trophée, vénérable récompense créée en 1956, ne soit réellement remis en cause.L'année 2010 fut néanmoins ce qui ressemble à un tournant décisif, qui achevait de tuer le peu de crédibilité sportive qu'on pouvait encore attacher au sacre "" : Wesley Sneijder, pourtant stratosphérique avec l'Inter et auteur du triplé Ligue des champions-championnat-coupe avec le club lombard tout en atteignant la finale du Mondial avec les Pays-Bas, se voyait alors doubler par Lionel Messi, ses buts Youtube et ses statistiques inhumaines. Et alors quoi ? Si le Ballon d'or est une vaste farce, sorte de comédie populaire qui vient cannibaliser l'espace médiatique une fois par an, pourquoi ne pourrait-on pas sacrer Dušan Tadi? ?Jetons la logique aux orties, et les statistiques avec elle. Gardons l'émotion, l'exaltation de la découverte, la fascination de voir l'Ajax de nouveau grand cette nuit de mars 2019 où les Lanciers ont désintégré le Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu. Au centre de ce maelstrom de sensations, il y avait un type appelé Dušan Tadi?, qui n'a pas touché terre pendant 96 minutes et qui a fait léviter au passage un bon paquet de spectateurs sur leurs canapés. Cette exaltation, elle est rare. Spéciale. Enivrante. C'est celle de voir un numéro 10 transfigurer un collectif, éparpillant un peu de sa classe aux quatre coins du terrain tout en prêtant son talent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com