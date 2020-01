Pourquoi Donald Trump a éliminé Qassem Soleimani

L'élimination par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani interroge. Prise par Donald Trump en personne, la décision d'abattre le chef des Gardiens de la révolution à l'étranger, l'une des figures les plus importantes de la République islamique, arrivé à Bagdad sur invitation du gouvernement irakien, est d'autant plus cruciale qu'elle pourrait provoquer une nouvelle guerre au Moyen-Orient, l'Iran ayant promis de le venger.Au lendemain de la frappe du drone, le président américain a précisé les raisons ayant motivé sa décision : Soleimani préparait des attaques « imminentes » contre des diplomates et des militaires américains. « Une action d'envergure » menaçant des « centaines de vies américaines », a précisé dans la journée le secrétaire d'État Mike Pompeo, affirmant se baser sur des « évaluations » des services de renseignements américains. D'après le général Mark Milley, le chef d'état-major de l'armée américaine, ces preuves seraient « irréfutables ». Mais ni l'un ni l'autre n'ont donné de plus amples détails.Lire aussi Qassem Soleimani, meilleur ennemi des États-UnisDes responsables américains, qui ont eu accès à ces renseignements, ont confié au New York Times que les menaces visaient particulièrement les ambassades et consulats américains au Liban, en Syrie et en Irak. Considéré comme l'architecte de la domination de l'Iran au Moyen-Orient, le général Qassem Soleimani revenait...