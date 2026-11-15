Pourquoi Désiré Doué n'est pas sur la feuille de match contre la Turquie

Les petits bobos de DD.

Déjà victime d’une luxation dentaire à Milan plus tôt dans la semaine, Désiré Doué n’a décidément pas de chance sur ce rassemblement des Bleus puisqu’il souffre d’ une tension musculaire à l’ischio droit . Aucun risque n’a été pris par le staff de l’équipe de France, et le Parisien a donc logiquement été laissé hors de la feuille de match pour la rencontre de ce dimanche soir contre la Turquie. Son absence du soir n’est donc pas liée à son problème dentaire, pour lequel une solution avait été trouvée.…

AL pour SOFOOT.com