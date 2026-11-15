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Pourquoi Désiré Doué n'est pas sur la feuille de match contre la Turquie
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 21:00

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Pourquoi Désiré Doué n'est pas sur la feuille de match contre la Turquie

Pourquoi Désiré Doué n'est pas sur la feuille de match contre la Turquie

Les petits bobos de DD.

Déjà victime d’une luxation dentaire à Milan plus tôt dans la semaine, Désiré Doué n’a décidément pas de chance sur ce rassemblement des Bleus puisqu’il souffre d’ une tension musculaire à l’ischio droit . Aucun risque n’a été pris par le staff de l’équipe de France, et le Parisien a donc logiquement été laissé hors de la feuille de match pour la rencontre de ce dimanche soir contre la Turquie. Son absence du soir n’est donc pas liée à son problème dentaire, pour lequel une solution avait été trouvée.…

AL pour SOFOOT.com

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