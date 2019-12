Pourquoi déguste-t-on une bûche à Noël ?

Mais que vient faire cette imitation d'un rondin de bois au milieu de notre table pour les fêtes ? Plus ancienne que le sapin et la crèche, la bûche est sans doute la plus antique des traditions respectées par nos anciens au moment de Noël. L'origine remonte à la célébration du solstice d'hiver chez les peuples païens, avec des sacrifices, des rites initiatiques et surtout, des feux pour fêter le retour du soleil, de la lumière, donc de la vie. La coutume était de brûler des troncs pour symboliser cette renaissance de l'énergie première, le feu céleste, pour chasser les forces maléfiques et obtenir notamment de belles récoltes?La tradition s'est enracinée dans les foyers : outre la célébration de la naissance du Christ dans les églises ou chapelles, nos ancêtres étaient très attachés à faire brûler dans l'âtre la bûche sacrée, un gros morceau de bois qui devait se consumer toute la nuit et même pendant trois jours si possible. Le morceau devait provenir d'un arbre noble, en principe le chêne, ou de fruitiers, comme des pommiers, prunier ou olivier en Provence, sans doute pour assurer de généreuses cueillettes dans l'année à venir.Lire aussi Les repas de fête sont-ils vraiment mauvais pour la santé ?Objet magiqueUne fois choisie, la bûche devient quasiment un objet magique, entourée de toutes sortes de croyances et de superstitions : elle symbolise les péchés du monde, les malheurs de l'année écoulée que l'on va détruire...