Pourquoi Cristiano Ronaldo mérite-t-il plus le Ballon d’or que Messi

Sauf cataclysme, le Ballon d'or 2023 reviendra à Lionel Messi. Une aberration puisque l'Argentin aurait dû se classer derrière Cristiano Ronaldo au classement, le Portugais méritant bien plus de soulever le trophée.

Depuis l’an dernier, le Ballon d’or n’est plus décerné sur une année civile, mais sur une saison entière. Pour ce trophée 2023, ce n’est donc pas l’année 2023 qui est considérée, mais la saison 2022-2023. Un coup dur pour Cristiano Ronaldo qui, selon les critères précédents, aurait au moins terminé sur le podium avec son statut de deuxième meilleur buteur du monde de l’année, club et sélection confondus. Avec 43 pions, pour le moment, CR7 fait mieux que Kylian Mbappé, Harry Kane ou Robert Lewandowski puisqu’il est seulement devancé par Erling Haaland qui a dépassé son aîné après son doublé contre Manchester United ce dimanche (44). Le Norvégien aurait probablement soulevé le Ballon d’or sur cette année 2023 puisqu’il a aussi remporté la Ligue des champions. Une chose est certaine, ce n’est pas Lionel Messi qui lui aurait fait de la concurrence, l’Argentin ayant planté “seulement” 32 pions dont 3 face à Curaçao. Pire, la Pulga a connu des éliminations dès les huitièmes de finale en C1 et en Coupe de France avec le PSG, n’a planté qu’un petit but en 6 matchs de MLS et n’a donc à son palmarès qu’une Ligue 1 et une Leagues Cup. Insuffisant pour batailler avec la concurrence, et notamment celle de CR7 qui, en 2023, a permis à Al Nassr de remporter sa première Coupe arabe des clubs champions, a roulé sur la Saudi Pro League (25 pions en 25 matchs) et est entré dans le Guinness World Records en devenant le premier joueur de l’histoire à atteindre les 200 capes internationales. Le tout à 38 ans. Sauf que les critères ont changé, et désormais, seule la saison 2022-2023 est comptabilisée. Mais là aussi, Cristiano Ronaldo a des arguments, même s’il a honteusement été snobé au moment d’établir la liste des 30 nommés.

Un Mondial et rien d’autre

En prenant en compte la période juillet 2022 à juin 2023, cela n’est guère plus reluisant pour Lionel Messi en club puisqu’il n’a marqué que 21 buts, quand Cristiano Ronaldo en a planté 14 en une demi-saison, Erik ten Hag l’ayant écarté car il était trop fort pour son équipe. Alors oui, il y a eu un évènement qui s’est déroulé au milieu de la saison du côté du Qatar et qui parle en faveur de la Pulga . Oui, Lionel Messi a remporté la Coupe du monde avec

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com