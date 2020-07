Pourquoi Bordeaux jouera son avenir devant la DNCG

Le 16 juillet prochain, les Girondins de Bordeaux joueront leur avenir devant la DNCG. Pour cela ils comptent sur un geste pas si évident de leur propriétaire, King Street.

Les origines du mal

Pierre Hurmic : " Les Girondins nous promènent "

Le 7 juillet dernier, les Girondins de Bordeaux devaient se plier au traditionnel passage de fin de saison devant la DNCG. L'événement avait été coché de longue date par lebordelais, qui avait gelé toutes ses dépenses en attendant l'issue de ce rendez-vous. C'est dire son importance pour la suite du feuilleton girondin. Oui, mais voilà : à 16h34, la nouvelle tombait. Bordeaux demandait et obtenait un report au 16 juillet de son audition devant le "". Et ce n'est pas bon signe.Pour comprendre la situation financière dans laquelle se trouve les Marine et Blanc, il convient de rembobiner le film. En 2018, lorsque GACP rachète les Girondins avec l'aide financière de King Street, l'objectif de Joe DaGrosa est clair : gagner de l'argent en développant la marque "" et, surtout, parvenir à dégager des résultats d'exploitation excédentaires afin d'activer le chemin du profit. Seulement, gagner de l'argent en football n'est pas aussi simple que cela. En 2018, le club présentait déjà un solde net déficitaire (- 14 millions d'euros) et une masse salariale supérieure à 100 millions d'euros. Alors, qu'ont fait les nouveaux dirigeants bordelais ? Ils ont tout simplement fait exploser les dépenses d'exploitation de plus de 76% sur toute la période, sans être capables d'assurer à la fois des performances sportives et des résultats économiques à l'équilibre. En décembre 2019, King Street a eu beau racheter les parts du GACP de Joe DaGrosa, jugé responsable d'avoir creusé un déficit de 35 millions d'euros, la situation ne s'est pas pour autant améliorée. Bien au contraire. Saison après saison, le bilan s'est déprécié, pour atteindre les 25 millions d'euros de pertes en 2019, sans assurer ni la valorisation des actifs, ni la moindre qualification en compétition européenne, loin de là. Dis plus simplement, les investissements n'ont pas permis les victoires sportives et les profits économiques qui vont avec. Soit, la condition obligatoire pour gagner de l'argent dans le football.