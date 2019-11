Pourquoi Benzema est plus fort que Di Stéfano

S'il marque ce mercredi soir face à Galatasaray, Karim Benzema égalera la légende madrilène Alfredo Di Stéfano et ses 49 buts inscrits en coupe d'Europe sous la tunique merengue. Mais le Français n'a pas attendu cela pour prouver qu'il le surpassait.

Parce qu'il s'est fait tout seul

Parce qu'il laisse la lumière aux autres

S'il vient lui aussi d'un milieu populaire et d'une famille d'immigrés, Alfredo Di Stéfano (décédé en 2014) n'est pour autant pas parti de la même ligne de départ que le meilleur ami de Mathieu Valbuena. Son père, Alfedo Senior, est en effet le cofondateur du mythique Club Atlético River Plate, où il a même joué. Et devinez où le rejeton a lancé sa carrière dans les années 40, avant de rebondir en Colombie puis en Espagne ? Chez les, évidemment. Celui qui a vécu à Bron n'a pas eu besoin de piston ou de nom de famille à particule pour devenir ce qu'il est aujourd'hui : il a gravi les échelons un à un à la force de ses bras et de son magique pied droit.2009-2018. Pendant huit ans, le Français s'est mué en joueur de devoir pour son acolyte Cristiano Ronaldo. Toute sa carrière au Real, Benzema la passe dans un rôle de buteur taiseux et altruiste qui voit le football au-delà de sa gloire personnelle, là où Di Stefano était la star de l'équipe sur qui la lumière était braquée et qui avait toujours le bon mot. Libérateur d'espace, joueur d'appui, meneur de jeu positionné en pointe : Benzema est tout ça, et garde tout de même des statistiques d'extra-terrestre. Di Stéf' était un joueur complet certes, mais savait-il au moins ce qu'était un neuf et demi ?