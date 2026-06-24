 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi Bellingham aurait dû être exclu face au Ghana
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 12:26

Pourquoi Bellingham aurait dû être exclu face au Ghana

Pourquoi Bellingham aurait dû être exclu face au Ghana

Hey Jude, pourquoi tu t’es pas pris un rouge ? Lors de Turquie-Paraguay, Miguel Almirón avait été expulsé pour avoir parlé la main devant sa bouche, un geste interdit par une nouvelle règle entrée en vigueur pour cette Coupe du monde. Incrédule, Almirón avait été la première victime de cette nouvelle loi du jeu, instaurée pour éviter de revivre l’affaire Prestiani, le joueur du Benfica qui avait insulté Vinícius Júnior. Pendant Angleterre-Ghana mardi soir, Jude Bellingham aurait dû être la deuxième.

L’erreur de Saíd Martínez

Alors qu’il était face à Jordan Ayew, l’Anglais a esquissé quelques paroles en posant sa paluche devant sa bouche, soit le même geste qu’Almirón. Pourtant, l’arbitre du Honduras Saíd Martínez, qui officie pour la première fois lors d’une Coupe du monde, n’a pas mis de carton rouge à Bellingham comme l’exige le règlement. Mr. Martínez a donc fauté et devait exclure la star des Three Lions.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mateta fait comme Wemby
    Mateta fait comme Wemby
    information fournie par So Foot 24.06.2026 12:37 

    Entre grands, on se comprend. Maillot rentré dans le short, grand corps de 1,93 mètre, crâne rasé… Jean-Philippe Mateta est un attaquant à l’ancienne . Pas le type de joueur pour lequel on allume la télé, mais un avant-centre précieux pour le collectif. Dans un ... Lire la suite

  • Le point sur les qualifiés et les éliminés du Mondial
    Le point sur les qualifiés et les éliminés du Mondial
    information fournie par So Foot 24.06.2026 12:26 

    La Coupe du monde à 48 équipes, c’est sympa : tout le monde vient (à condition d’avoir un visa bien sûr), tout le monde chante, tout le monde y croit. Puis vient le moment de à penser à rendre les clés de la chambre d’hôtel dès la deuxième journée, parce que la ... Lire la suite

  • Mondial 2026 : Angleterre-Ghana en tête des audiences
    Mondial 2026 : Angleterre-Ghana en tête des audiences
    information fournie par So Foot 24.06.2026 11:24 

    Danse avec les Black Stars . La France est vraiment un pays de football, ou alors elle aime simplement regarder les Anglais ne pas marquer. Alors que les Three Lions galéraient face au Ghana (0-0), 3,3 millions de téléspectateurs étaient devant M6, soit 25,8 % ... Lire la suite

  • Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona
    Un Croate réalise une performance inédite depuis Diego Maradona
    information fournie par So Foot 24.06.2026 10:32 

    Ludi dribler , dribbleur fou dans sa langue natale. Lors du match face au Panama, Martin Baturina a réalisé une performance assez rare pour être soulignée. Le milieu offensif de Côme, buteur face à l’Angleterre (4-2), a réussi ses 6 dribbles et a provoqué 7 fautes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank