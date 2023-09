information fournie par So Foot • 19/09/2023 à 13:09

Pourquoi beIN Sports ne pourra pas diffuser six matchs de Ligue des champions ?

Si beIN Sports devait retransmettre 104 matchs de Ligue des champions cette saison, le groupe n'en diffusera finalement que 98. En cause : une injonction de la DGCCRF relative au sponsor controversé des Young Boys, Plus500. Secrétaire générale de beIN Media Group, Caroline Guenneteau fait le point sur ce dossier.

Comment et quand avez-vous appris que vous ne pourriez pas diffuser les matchs des Young Boys de Berne cette saison ?

Tout remonte à une injonction de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qu’on a reçue en novembre 2022. Cela faisait suite à la finale de la Ligue Europa 2018, impliquant l’Atlético, qui était sponsorisé par Plus500. Sur la base de ce qu’elle a constaté à l’époque, la DGCCRF a décidé, quatre ans après, de ne plus autoriser la diffusion des matchs impliquant cette société. En vertu du code de la consommation, elle considère que la retransmission irait à l’encontre de l’interdiction de la publicité pour une plateforme spécialisée dans des services d’investissement portant sur des contrats financiers risqués. L’injonction s’applique à toute diffusion d’un club qui porterait un maillot avec le sponsor Plus500. Il pourrait y avoir un effet de contagion. Aujourd’hui c’est beIN, mais à partir du moment où on ne contrôle pas le signal des matchs qui se jouent sur un territoire autre que la France, ça peut s’étendre à d’autres télédiffuseurs.…

(1) Plus500 sponsorise également le Legia Varsovie, qui reçoit Aston Villa en C4 ce jeudi. RMC Sport n'a pas répondu à nos demandes pour savoir si le match serait diffusé. "Si c'était le cas, on serait dans le cas d'une distorsion très importante de concurrence", signale Caroline Guenneteau.

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com