Pourquoi Auchan a versé 71 000 euros à Laurent Pietraszewski cet été

À peine nommé, déjà épié. Forcément, la déclaration d'intérêts et d'activités de Laurent Pietraszewski, le nouveau secrétaire d'Etat en charge des retraites, fait l'objet d'une étude minutieuse depuis ce mercredi matin. Y figure-t-il des « omissions par oubli », comme celles qui ont précipité la chute de son prédécesseur, Jean-Paul Delevoye ? Un élément a particulièrement retenu l'attention : entre août et septembre 2019, le député LREM a déclaré avoir reçu 71 872 euros nets de la part de la société Auchan. Une somme qui peut surprendre étant donné qu'il a quitté l'entreprise de grande distribution il y maintenant plus de deux ans, au moment d'entrer à l'Assemblée nationale justement. Un extrait de la déclaration d'intérêts et d'activités de Laurent Pietraszewski/HATVP Contacté par le Parisien, Auchan a démenti toute rémunération liée à une mission effectuée cet été. « Tout est d'une grande transparence, nous confie la direction. Nous n'avons plus aucun contact avec lui depuis 2017, il ne travaille plus chez nous ».En réalité, ce versement correspond à ses indemnités de licenciement, a-t-on appris de sources proches du dossier. Laurent Pietraszewski avait par ailleurs « fait part à la déontologue de l'Assemblée » du fait qu'il avait reçu cette indemnité.En congé sabbatique puis licenciéLes raisons et la date de ce licenciement restent en revanche vagues. L'entreprise n'a pas souhaité s'attarder sur ce point. Tout juste sait-on que Laurent Pietraszewski avait posé un congé sabbatique en juillet 2017. Ce qui laisse penser qu'il avait alors l'intention de retrouver son activité à la fin de son mandat. Selon Yaël Goosz, le chef du service politique de France Inter, son éviction est survenue en mai 2019 et serait consécutive à une réorganisation des services et à son refus de rejoindre une « nouvelle entité ». Cela concorde avec le fait qu'il ait ...