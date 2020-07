Pourquoi Arsenal n'y arrive toujours pas malgré Mikel Arteta

Des boulettes lunaires, des blessures à répétition et des matchs entiers sans frappes cadrées : c'est la saison qu'a décidé de mener Arsenal, assuré désormais de finir hors du top 7 pour la première fois depuis 25 ans. Malgré l'arrivée d'Arteta en décembre 2019, les Gunners ne sont pas parvenus à dépasser leurs lacunes rédhibitoires. De quoi définitivement valider un exercice bien pourri.

Défense fragile, attaque fébrile

Arsenal, le bateau tangue

Parfois, quelques jours suffisent à résumer une année entière. Dans le cas d'Arsenal, en tout cas, l'exercice fonctionne de manière assez efficace. Pour ce faire, il suffit de jeter un œil à la dernière semaine de compétition : après avoir triomphé de Liverpool le 15 juillet (2-1) puis de Manchester City (2-0) le 18, lesse sont sabordés face à Aston Villa le 21 (0-1). Il y a, là, tout ce qui a constitué la saison laborieuse des hommes de Mikel Arteta. À savoir de l'espoir, mais toujours éphémère car ramené sans cesse à la dure réalité des choses : celle d'une équipe laborieuse, irrégulière et finalement à sa place là où elle est. Le dernier match du club londonien, qui affronte Watford (18) ce dimanche, n'y changera rien : Arsenal finira la décennie hors du top 7, une première pour le club londonien depuis 1995.À dire vrai, les deux victoires coup sur coup face à Manchester City et Liverpool ont bien plus étonné que la défaite contre Aston Villa. C'est dire l'écart qui sépare désormais Arsenal des hauteurs du classement de Premier League. C'est aussi se rendre compte que l'exploit desface aux deux meilleures équipes du Royaume ne reposaient pas sur grand-chose, du moins dans le contenu. En tout cas, les circonstances et la conjecture des matchs ont fait qu'Arsenal s'est retrouvé dans une situation favorable : bien que dominés outrageusement par les hommes de Guardiola et de Klopp, ceux d'Arteta ont profité de la configuration pour capitaliser sur leurs points forts (notamment la vitesse de projection vers l'avant). Mais la défaite lapidaire face à Villa a rappelé que dans une situation inverse, lorsque Arsenal est contraint de produire du jeu, le club londonien ne fait plus illusion très longtemps et laisse vite entrevoir ses limites rédhibitoires.D'une part, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com