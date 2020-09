So Foot • 28/09/2020 à 14:00

Pourquoi Arsenal et Houssem Aouar sont faits l'un pour l'autre

Dragué par de grosses écuries depuis plusieurs mois, Houssem Aouar mériterait, selon son président, un club bien plus prestigieux qu'Arsenal, avec qui le joueur est tombé d'accord. Sauf que sur le papier, ce mariage semble parfait. Voilà pourquoi.

Aulas dément les rumeurs concernant Aouar

Il n'aura pas fallu longtemps à Jean-Michel Aulas pour réagir, sur Twitter, à l'information qui envoyait, sous peu, son joyau à Arsenal. Mais en voulant calmer le jeu, le président lyonnais a surtout confirmé qu'entre Houssem Aouar et les, l'intérêt a dépassé le stade de la simple prise de renseignement. C'est désormais une histoire d'argent : l'OL en attendrait 60 millions d'euros, quand Arsenal en propose 40, selon. Reste que le joueur s'est mis d'accord pour rejoindre la Premier League avant le 5 octobre. Mais puisque Lyon se chargera d'évoquer l'EBITDA et autres, parlons football. Et sur ce point, Aouar a tout intérêt à signer à Arsenal.