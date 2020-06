Pourquoi Angleterre-Cameroun est le meilleur match du Mondial 90

Une oasis dans un désert de tristesse. S'il ne fallait garder qu'un match du pauvre mondial 1990, ce serait sans aucun doute le quart de finale entre l'Angleterre et le Cameroun, remporté par les Three Lions au terme d'un scénario étouffant et grâce à deux penaltys inscrits par Gary Lineker. Inoubliable.

Pourquoi

Sur l'horoscope, tout va bien. Automne 1989. Blindé de succès, Roger Milla s'est réfugié à La Réunion, où il vit sa plus belle vie. Les journées du roi sont simples : balades en forêt, jacuzzis, massages... Le foot pro, Milla n'y pense plus. Ce qu'il veut, c'est s'amuser et progressivement commencer l'écriture de la suite de sa vie. Problème : invité en décembre à participer au jubilé de son pote Théophile Abega, à Douala, Roger Milla s'amuse à tout casser. La question qui tue arrive donc logiquement.Difficile à dire sur l'instant. Plus facile quelques mois plus tard : lors de la CAN 1990, organisée en Algérie, le Cameroun prend la porte à l'issue du premier tour et c'est tout un pays qui s'affole. Sur le banc, Valeri Nepomniachi peine à expliquer l'échec des Lions : il ne parle pas un mot de français et n'a que quelques notions d'anglais. Que faire ? Le président Paul Biya a la solution et trois ministres de son gouvernement vont dans son sens : Nepomniachi doit faire une place à Roger Milla dans ses valises., expliquait l'intéressé dans un entretien donné àen avril 2019.S'il vient de remporter un titre de champion de La Réunion avec la Saint-Pierroise, Milla, alors âgé de trente-huit ans, ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des membres de la sélection. Le staff va alors tout mettre en place pour lui permettre de revenir à 100% de ses capacités et de travailler sa légitimité. Lors de leur préparation, en Yougoslavie, rien ne s'arrange pour autant pour le Cameroun, mené 3-0 par l'Hajduk Split lors d'un match amical. Dos au mur, Valeri Nepomniachi se tourne alors vers Milla et le fait entrer en jeu : il va inscrire un doublé et regagner sa place dans le cœur de ses potes. Quelque chose vient de basculer.