Pourquoi Alexandre Letellier est le troisième gardien idéal pour le PSG

Avec son look d'ancien punk et sa solide expérience, Alexandre Letellier est revenu au PSG, son club formateur, pour endosser à 29 ans le rôle de troisième gardien. Un choix assez étonnant fait par les deux parties, mais puisqu'il n'y a pas de sous-métier, affirmons-le : oui, Alexandre Letellier était la pièce manquante de ce PSG. La preuve par trois avant de retrouver le SCO, l'ancien club d'Alex.

Vendredi dernier, la nouvelle a propulsé le PSG dans une ère révolue. Comme au bon souvenir des années 2000, le PSG annonçait le recrutement d'un joueur estampillé Ligue 1, sans expérience internationale et ne pouvant être considéré comme un futur crack. Son nom ? Alexandre Letellier. Pourtant l'ancien gardien du SCO, libre de tout contrat, ne fait que revenir à la maison, même si ses occupants ont bien changés depuis son départ il y a dix ans maintenant. Et au milieu des stars planétaires, le voilà qu'il s'installe à la troisième place dans la hiérarchie des portiers, derrière Keylor Navas et Sergio Rico pendant que les deux jeunes, Garissone Innocent et Marcin Bulka, sont eux partis en prêt afin de s'aguerrir.