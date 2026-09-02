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Pourquoi Alex Iwobi s'apprête à entrer dans un cercle très fermé en Premier League
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 14:46
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Pourquoi Alex Iwobi s'apprête à entrer dans un cercle très fermé en Premier League

Pourquoi Alex Iwobi s'apprête à entrer dans un cercle très fermé en Premier League

Une solide régularité. Le milieu de terrain de Fulham Alex Iwobi est sur le point d’entrer dans la catégorie des rares joueurs à avoir disputé au moins 100 matchs de Premier League avec 3 clubs différents. Repositionné dans l’entrejeu sur les précédentes saisons par ses différents entraîneurs, l’ancien d’Arsenal s’était illustré en tant qu’ailier au début de sa carrière.

Formé à Arsenal, le natif de Lagos a évolué dans les rangs des Gunners pendant 4 ans avant d’être transféré à Everton en 2019. Iwobi est revenu à Londres après avoir joué pendant 4 saisons sur les bords de la Mersey, cette fois-ci à Fulham.…

MB pour SOFOOT.com

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