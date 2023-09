Pourquoi aime-t-on tant les buts de gardien ?

Ivan Provedel, buteur contre l'Atletico

Mardi soir, Ivan Provedel, le gardien de la Lazio, a égalisé à la 94e minute face à l'Atlético de Madrid. Or, on adore tous quand un gardien marque un but. Mais pourquoi donc ?

Par sa rareté, par l’enthousiasme qu’il suscite, un but inscrit par un gardien, c’est quasiment un but en finale de Coupe du monde. On s’en souviendra toujours, on le regardera avec toujours autant de frissons, on le racontera à ceux qui ne l’ont pas vécu. Mais pourquoi ? Pourquoi un but de gardien provoque-t-il une telle sensation ?

À l’explication purement sportive – celle de l’égalisation au buzzer –, vient forcément s’ajouter une bonne dose de mythologie et de fantasme. Le gardien qui monte, c’est le dernier espoir d’un récit épique. C’est la lueur qui persiste même lorsque toutes les autres voies semblent être fermées. C’est l’adrénaline. Tout à coup, c’est comme si les autres joueurs, impuissants, disparaissaient pour laisser place à cet individu qui, d’ordinaire, n’a rien à faire là. Il n’a pas le même maillot, pas la même dégaine, il a des gants, son look et son attitude jurent au milieu des autres et pourtant, on ne regarde plus que lui. C’est lui qui symbolise la résilience, qui catalyse l’audace et la détermination de l’équipe à tout donner pour égaliser. Il y aurait presque une notion de sacrifice, à traverser seul tout le terrain, à laisser son but vide et sans défense, pour venir en aide à ses coéquipiers dans une tentative désespérée.…

Par Eric Maggiori pour SOFOOT.com