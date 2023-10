Pourquoi adore-t-on quand un joueur de champ va aux buts ?

Samedi soir, Olivier Giroud est devenu gardien de but le temps d’une fin de match folle, après l’expulsion de Mike Maignan. Un joueur de champ qui enfile les gants, c’est toujours un moment excitant. Mais pourquoi donc ?

98 e minute du match entre le Genoa et le Milan. Les Milanais tiennent ce succès 1-0 qui les propulse en tête de la Serie A. Dernière offensive génoise, Mike Maignan sort au devant d’Ekuban et le percute. L’arbitre laisse jouer mais après quelques secondes, la VAR intervient. Le genou de Maignan ayant terminé dans la gorge d’Ekuban, c’est un carton rouge pour le portier de l’équipe de France. Problème : Milan a déjà effectué ses cinq changements. C’est donc Olivier Giroud qui s’y colle et qui enfile le maillot vert et les gants de son coéquipier chez les Bleus. Le coup franc qui suit termine sur la barre, sans que Giroud n’ait pu le toucher. Mais le match est loin d’être terminé : à la 104 e minute (!), Puscas se présente seul face à Giroud, qui bondit dans ses pieds, poing en avant, détourne le ballon et parvient à le capter au sol. Un geste salvateur, qui a permis à Milan de préserver son but d’avance, et qui a évidemment fait les gros titres de la presse italienne. Surfant sur la hype, le club milanais a déjà mis en vente sur son site officiel, pour quelques jours, un maillot de gardien vert floqué « Giroud ». Attendons nous donc à voir cette liquette verte fleurir dans les travées de San Siro lors des prochaines semaines.

De Giroud à Papin, en passant par Alhadhur et Moti

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’un joueur de champ se retrouve dans les buts après l’expulsion ou la blessure du gardien de but. En 1990, lors d’un quart de finale de Coupe d’Europe des clubs champions contre le Sredets Sofia, Jean-Pierre Papin avait terminé dans les buts de l’OM après la grave blessure de Gaëtan Huard. Pendant dix minutes, ovationné par le Vélodrome, JPP avait tranquillement gardé les cages, avec un maillot Adidas gris à manches jaunes, beaucoup trop grand pour lui mais devenu mythique.…

Par Eric Maggiori pour SOFOOT.com