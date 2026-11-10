Pourparlers Ukraine-Russie : Washington appelle à un "nouveau" cadre de sécurité avec l'Europe

Les émissaires américains Steve Witkoff (D) et Jared Kushner (G) le 6 septembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Des négociations entre Kiev et Moscou, sous médiation américaine, ont débuté mardi à Abou Dhabi après des mois d'interruption, avec l'espoir de progresser vers un règlement du conflit et, selon Washington, de travailler à un "nouveau" cadre de sécurité incluant l'Europe.

Cette rencontre, la première depuis février et qui doit se poursuivre mercredi, s'est ouverte avec les délégations russes et ukrainiennes se faisant face, en présence des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, selon AFPTV.

"Nous espérons parvenir à une paix durable en Ukraine", a déclaré à l'ouverture des négociations le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov, même si les attentes de Kiev à l'égard de cette réunion restent globalement très modérées.

L'invasion russe de l'Ukraine, qui a commencé en février 2022, a ravagé ce pays et fait des centaines de milliers de morts des deux côtés, devenant le pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale.

L'émissaire américain Jared Kushner a pour sa part appelé à un "nouveau" cadre de sécurité pour l'Ukraine et la Russie mais aussi pour l'Europe, afin d'assurer "des décennies, voire des siècles, de paix".

Position similaire côté russe : le règlement de la guerre en Ukraine "n'est qu'un élément" du débat dont "l'objectif ultime est la création d'une architecture de sécurité globale et indivisible pour l'ensemble du continent" européen, a indiqué une source au sein de la délégation russe.

Le président américain Donald Trump, qui a vivement critiqué Kiev ces dernières semaines et est accusé de vouloir privilégier une coopération économique avec le Kremlin, a prédit jeudi un "très grand accord" avec la Russie sur l'Ukraine qui pourrait "englober toute l'Europe".

Kiev et les Européens ont réagi à ces propos vagues en se disant opposés à tout accord conclu dans leur dos.

Signe d'un certain scepticisme, un haut responsable ukrainien a affirmé à l'AFP que Kiev n'avait pas "d'attentes particulières". "On verra comment les choses évoluent" sur place, a-t-il dit, sous couvert d'anonymat.

Berlin a pour sa part estimé qu'il "faut maintenant que l'on voie si la Russie est vraiment prête à négocier de manière sérieuse".

Un responsable américain s'exprimant sous le couvert de l'anonymat s'est cependant dit "prudemment optimiste", estimant que Kiev comme Moscou "ont montré un peu de souplesse en privé" sur leurs positions.

Écarter l'Europe

L'Ukrainien Roustem Oumerov à Bruxelles le 10 avril 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

La délégation de Kiev est dirigée par le négociateur Roustem Oumerov, et celle de Moscou par l'historien nationaliste Vladimir Medinski.

Le général Alexus Grynkewich, plus haut commandant américain en Europe, participe aux pourparlers, selon le commandement militaire américain en Europe.

Avant le début des négociations trilatérales, l'équipe ukrainienne a rencontré les émissaires américains et des représentants du Royaume-Uni, de l'UE et de l'Otan afin d'"aligner" leurs positions, a indiqué M. Oumerov.

"Nous travaillons main dans la main avec les Ukrainiens", a indiqué une source au sein de la présidence française.

"Il ne peut y avoir de règlement durable en Ukraine sans prise en compte de la sécurité européenne, ni d'accord sur la sécurité en Europe sans les Européens", a-t-elle ajouté.

La Russie cherche à écarter l'Europe des discussions et la plupart des dirigeants européens n'ont eu que peu, voire aucun contact avec le président russe Vladimir Poutine depuis 2022.

Sur le papier, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou demande notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk (est).

Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée, dont la défense a nécessité d'immenses sacrifices humains depuis la guerre contre des séparatistes prorusses débutée en 2014, suivie par l'invasion de 2022.

L'historien nationaliste russe Vladimir Medinski à Paris le 15 septembre 2017 ( AFP / JOEL SAGET )

L'Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau. Le Kremlin s'oppose, pour sa part, à tout déploiement de troupes européennes de maintien de la paix.

Sur le terrain, la Russie continue de pilonner l'Ukraine et à nouveau, depuis plus d'un mois, son réseau énergétique, faisant craindre un nouvel hiver sans chauffage, eau courante ni électricité pour des millions d'Ukrainiens.

Encore dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a tiré un missile balistique et 162 drones en direction de l'Ukraine, selon Kiev.

Cet automne, Donald Trump a de nouveau vilipendé Volodymyr Zelensky et conclu un accord de livraison de diesel russe avec le Kremlin, malgré les sanctions occidentales toujours en vigueur, suscitant la consternation de Kiev.

Récente trêve

Rare source d'optimisme : un récent cessez-le-feu dans la région de Kherson, promu par la Première dame américaine Melania Trump, a permis des évacuations humanitaires et, fait exceptionnel, été respecté par les deux camps.

Après ce "précédent très positif", Kiev pourrait chercher la "désescalade" par "le biais de telles trêves locales", estime auprès de l'AFP l'analyste ukrainien Volodymyr Fessenko.

Jusqu'à présent, Moscou a refusé un cessez-le-feu prolongé sur tout le front, arguant que cela permettrait à Kiev de se renforcer.

Les derniers cycles de négociations directes n'ont abouti qu'à des échanges de prisonniers et de corps de militaires tués.