Pourparlers sur Ukraine : l'UE appelle à se méfier des "pièges" tendus par la Russie

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre irlandais Micheál Martin, la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, le président français Emmanuel Macron et la présidente moldave Maia Sandu participent à un sommet en marge de la neuvième réunion de la Communauté politique européenne (CPE), à Dublin (Irlande), le 12 novembre 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, met en garde contre les tentatives de Moscou de détourner l'attention des Européens de l'absence d'un cessez-le-feu en Ukraine.

"Avant tout, nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Si nous commençons à discuter des demandes de la Russie concernant l'architecture de sécurité" en Europe, "nous allons tomber dans les pièges que la Russie nous tend, pour détourner notre attention de l'absence d'un cessez-le-feu" , a-t-elle déclaré avant un sommet des 27 vendredi à Dublin.

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont rencontré jeudi 12 novembre le président russe Vladimir Poutine à Moscou puis son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Dublin, avaient rapporté avoir obtenu le feu vert de la Russie pour que la prochaine session des négociations soit élargie aux Européens.

Mais le Kremlin a déclaré ce vendredi qu'il n'avait pas encore levé son veto à cette participation.

Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a dit aux journalistes que Moscou voulait d'abord connaître les "véritables intentions" des Européens, et s'assurer de "leur volonté de contribuer au processus de paix", avant de "décider de la tenue de pourparlers dans un format élargi" .

Jared Kushner avait lui précisé que la participation européenne devait "permettre d'aborder les arrangements de sécurité européens plus larges d'après-guerre", au-delà "des questions territoriales entre l'Ukraine et la Russie".

Or, de nombreux Etats européens pensent que cette discussion sur "l'architecture de sécurité" sur le continent est une vieille antienne de Vladimir Poutine, qui a déjà conduit à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Plusieurs autres dirigeants ont mis en garde contre ce "piège" vendredi à Dublin.

Quels représentants européens à la table des négociations ?

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle affirmé qu'une participation aux pourparlers de paix viserait, outre à "soutenir l'Ukraine", à "protéger" les "intérêts" de l'Europe.

Par ailleurs, avant même d'avoir décroché pour de bon un siège à la table des négociations, les Vingt-Sept continuent de débattre d'une grande question : savoir qui pourrait s'y asseoir.

Kaja Kallas a exclu ce vendredi que la Russie puisse avoir voix au chapitre dans le choix de l'émissaire. "Ce n'est pas à eux de le dire", a-t-elle déclaré. "Ils ne veulent personne de fort en face, parce qu'ils veulent imposer leurs exigences maximales" , a-t-elle ajouté.

Certains pays, dont l'Estonie, souhaitent que Kaja Kallas et le président du Conseil européen, Antonio Costa, représentent le Vieux Continent. La France et l'Allemagne, déjà très impliqués sur le dossier ukrainien avec le Royaume-Uni au sein d'un format nommé E3, considèrent que c'est leur rôle de continuer à porter la voix européenne, ce qui permet d'inclure Londres qui n'est pas membre de l'UE.

"J'espère que les discussions d'aujourd'hui vont clarifier cela", a dit le Premier ministre irlandais Micheal Martin, qui préside l'UE jusqu'à la fin de l'année, estimant qu'une décision définitive doit intervenir "d'ici une ou deux semaines".