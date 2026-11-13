Pourparlers sur l'Ukraine : les Européens seront représentés par cinq pays

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (d) rencontre les émissaires américains, Jared Kushner, gendre du président Donald Trump (2e g) et Steve Witkoff, à l’aérodrome de Casement, à Baldonnel, à l’ouest de Dublin, le 12 novembre 2026, à l’issue de la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) en Irlande ( AFP / Paul Faith )

Pour les prochaines négociations sur l'Ukraine, les Européens ont décidé de conserver le format dans lequel ils ont participé aux précédentes, avec cinq pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Italie) et des représentants de l'UE, en dépit des conditions mises par Moscou.

"L'Europe doit parler d'une voix claire et unie dans toutes les discussions qui façonnent l'avenir de l'Ukraine et la sécurité de notre continent", a déclaré Antonio Costa, le président du Conseil européen, en annonçant cette décision à l'issue d'un sommet des 27 de l'Union européenne à Dublin.

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont rencontré jeudi le président russe Vladimir Poutine à Moscou puis son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Dublin, ont affirmé avoir obtenu le feu vert de la Russie pour que la prochaine session soit élargie aux Européens.

Mais Moscou a semé le doute vendredi en assurant n'avoir nullement levé son veto.

Le Kremlin veut d'abord connaître les "véritables intentions" des Européens, et s'assurer de "leur volonté de contribuer au processus de paix", avant de "décider de la tenue de pourparlers dans un format élargi", a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov.

"Jeu habituel"

"C'est le jeu habituel" du Kremlin, a balayé le chancelier allemand Friedrich Merz. Selon lui, il y a un "accord avec les Américains" clairement énoncé jeudi soir : "Pour la première fois, il y aura des pourparlers de paix concrets dans les prochaines semaines auxquels les Européens seront représentés".

Les Européens ont aussi exclu que la Russie puisse avoir voix au chapitre dans le choix de l'émissaire.

"Pour être très claire, nous décidons de qui nous représente, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui", a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La France et l'Allemagne, déjà très impliqués sur le dossier ukrainien avec le Royaume-Uni au sein de ce format nommé E3, considèrent que c'est leur rôle de continuer à porter la voix européenne, ce qui permet d'inclure Londres qui n'est pas membre de l'UE.

L'Italie a de son côté beaucoup insisté ces dernières semaines pour que l'Europe désigne ses représentants, et a obtenu d'être représentée aux pourparlers d'Abou Dhabi entre Russes et Ukrainiens, sous médiation américaine.

La Pologne, pays de la ligne de front qui a une frontière avec la Russie, a participé à plusieurs reprises aux discussions autour de la guerre en Ukraine, mais sans avoir été représentée à Abou Dhabi.

Défendre ses intérêts

Les Européens souhaitent depuis longtemps être présents à la table des négociations pour y défendre leurs intérêts. Ils entendent s'assurer que le résultat de ces discussions, réactivées cette semaine aux Émirats arabes unis, débouche sur une "paix juste et durable" pour l'Ukraine.

La Russie insiste de son côté pour discuter avant tout de l'architecture de sécurité qu'elle appelle de ses voeux en Europe depuis des années. Mais, pour de nombreux États européens, cette exigence est une vieille antienne de Vladimir Poutine, qui a conduit à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (d) lors d'un sommet sur l'Ukraine dans le cadre de la neuvième réunion de la Communauté politique européenne (CPE), le 12 novembre 2026 à Dublin, en Irlande ( AFP / Thomas SAMSON )

"Avant tout, nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Si nous commençons à discuter des demandes de la Russie concernant l'architecture de sécurité" en Europe, "nous allons tomber dans les pièges que la Russie nous tend, pour détourner notre attention de l'absence d'un cessez-le-feu", a prévenu vendredi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas à Dublin.

"Nul besoin de discuter" de l'architecture de sécurité, "elle existe déjà", autour de l'Otan et de l'UE, a aussi répondu Friedrich Merz.

Les Européens redoutent également les conséquences de la rencontre prévue la semaine prochaine en Chine entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

"S'il vous plaît, pas de surprises", a ainsi lancé vendredi le chancelier allemand, à l'adresse du président américain. "Restez dans l'équipe Europe et l'équipe Ukraine, et travaillons ensemble à une véritable paix en Ukraine", a-t-il martelé.

La Coalition des volontaires, qui regroupe plus de 35 pays, essentiellement européens alliés de l'Ukraine, se réunira de son côté jeudi à Berlin.